Le centre "Les Glaïeuls" à Opont a besoin de votre générosité pour rénover leur chauffage

L’objectif premier de cette prise en charge, dont la durée doit être la plus courte possible est de favoriser la réintégration de l’enfant dans son milieu de vie familial, dans les meilleures conditions possibles. L’équipe accueille des enfants de 2 à 6 ans accomplis et de 7 à 12 ans avec fratrie en dessous de 7 ans. La durée, 6 mois et si nécessaire une dérogation peut être introduite pour prolonger le temps de placement.

Les "Glaïeuls" ont besoin de votre soutien financier dans le but de faire changer toute la tuyauterie de l’établissement.

12.000 euros, c’est le montant de la facture pour le remplacement du chauffage. En effet, le bâtiment se fait vieux et donc les installations aussi. Il est nécessaire et indispensable de changer toute cette tuyauterie afin d’offrir aux enfants un meilleur confort et de continuer à répondre notamment à leurs besoins primaires en leur apportant un foyer chaleureux et chauffé en suffisance. Cette action fait partie intégrante d’un projet plus vaste de "remise en forme" du Service d’Accueil Spécialisé de la Petite Enfance. Quelques travaux ont déjà été faits en ce sens comme le remplacement des châssis et une nouvelle isolation. Vous l’aurez compris : le confort des enfants est primordial.

Pour soutenir les "Glaïeuls", rendez-vous sur la page du Lab Cap 48