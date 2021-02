Le Centre Culturel de Bertrix toujours bien actif malgré la situation

Le Centre Culturel de Bertrix ne reste pas inactif, loin de là, malgré la crise sanitaire actuelle…

En ce début d’année toujours incertain et difficile pour la culture, les arts vivants et les citoyens, privés de ce fait de rencontres, d’émotions, de rires, … le Centre culturel de Bertrix s’efforce de gérer la situation et de trouver des solutions innovantes à ce gel culturel qui se prolonge.

Depuis la reprise de janvier, l’équipe d’animation, les régisseurs, les responsables de la billetterie ne ménagent pas leurs efforts pour pénaliser le moins possible les usagers fidèles du centre. Si certaines activités habituelles sont toujours interdites au moment où nous rédigeons ces lignes (spectacles en live, réunions et ateliers pour les adultes, …) et si le télétravail est de rigueur, une permanence est de mise et certaines activités ont heureusement pu se tenir. C’est le cas notamment des ateliers et stages pour enfants de moins de 13 ans, qui ont ainsi pu reprendre leur cours (dessin, arts plastiques, initiation théâtrale, éveil musical, couture) et d’autres qui se sont ajoutés à notre saison initiale !

C’est le cas notamment du stage intitulé " Le carnaval des animaux (Camille St Saens) " pour les 4-9 ans, qui aura lieu durant le congé de Carnaval, les mercredis 17, jeudi 18 et vendredi 19/02/2021 de 9h30 à 12h (30 €). Trois matinées durant lesquelles les enfants développeront des jeux de corps après avoir écouté un conte musical, pour ensuite jouer avec les couleurs et les volumes en créant des masques d’animaux et représentations de ceux-ci.

Inscriptions : marianne.haineaux@gmail.com

Pendant la première semaine du congé de Pâques, du mardi 06 au vendredi 09/04/2021 de 9h à 16h (80 €), les enfants de 5-10 ans pourront aussi s’amuser durant un stage d’initiation théâtrale.

Inscriptions : marianne.haineaux@gmail.com

Si au niveau des écoles, le code rouge interdit encore la participation à des spectacles, le Centre culturel a mis son énergie dans la mise en place du projet Créalisons, un projet pilote proposé par la cellule Culture-Enseignement de la Communauté française, dans le cadre du pacte d’excellence. Six écoles de la Province de Luxembourg collaborent à ce projet. Il s’agit des classes de 2-3es maternelles de Mmes Isabelle Gendebien à Wellin, Christelle Pêcheur à Marbehan, Dominique et Noémie Pierre à Noville, Christine Dechambre à Wibrin, Florence Louis à Bertrix (école Notre-Dame du Rosaire) et Marie-Noëlle Body à Nevraumont.

Les animations ont débuté le 07/12/2020 avec l’artiste Manu Piron et se poursuivront jusqu’à fin mars avec pour finalité une exposition au Centre culturel, du lundi 26 au vendredi 30/04/2021.

Ce travail artistique varié se construit dans chaque classe autour de la sélection d’un livre choisi par les enfants parmi 3 livres proposés : Pingouin manchot ; Picoti… Tous partis ? ; Hiver et Marshmallows.

N’oublions pas également le projet annuel de création d’un spectacle en partenariat avec les trois écoles fondamentales de Bertrix (L’Athénée Royal, le Rosaire et l’Embellie).

Cette saison, c’est au tour de l’école " l’Embellie ", avec les classes de Sandra Gouverneur et de Stéphanie Lambert, de présenter leur création en scolaire et en tout public, début juin prochain.

A savoir, une comédie musicale intitulée " Au pays de nos rêves ". Une vidéo sera bientôt en ligne pour montrer un atelier musical avec Maxime Champion, animateur aux Jeunesses Musicales du Luxembourg, impliqué dans le projet.

Avec différents collègues luxembourgeois et sous l’égide de Julie Bissot, directrice des Jeunesses musicales en Luxembourg belge, le Centre culturel participe à la formation du consortium luxembourgeois qui doit mettre en place le PECA (Parcours d’Education Culturel et Artistique) lié au pacte d’excellence. Bientôt, le CCB accueillera une formation à destination des professionnels du secteur, visant à donner les grandes lignes, finalités et modalités des projets culturels et artistiques en partenariat avec les écoles. Un fond de 100.000 € a été octroyé pour le Luxembourg afin de développer des actions au sein des écoles de tout le territoire avec une priorité pour les communes qui ne bénéficient pas de structures culturelles déjà reconnues et financées.

www.ccbertrix.be