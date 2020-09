Le Centre Culturel de Bastogne a tellement hâte de vous retrouver !

Toute l'équipe du Centre culturel de Bastogne a vraiment hâte de vous accueillir à nouveau dans ses murs après cette longue pause !

Au programme de la saison 2020-2021 : Colline Hill, Laurence Bibot, Waldisnerds, Vincent Pagé, Homo Sapiens, Jean-Luc Piraux, le Théâtre de la Lune, Saule, Do it yourself ensemble, Christophe Gillet, Folk nevermind, Galius swing project,… et beaucoup d’autres !

Des concerts, du théâtre, des spectacles jeune public, des sorties, des rencontres, des reportages, des expositions, du cinéma, une belle programmation à destinations des écoles, des ateliers et stages,... il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Le programme en ligne https://centreculturelbastogne.be/saison-2020-2021-2/

La billetterie est à présent ouverte https://shop.utick.be/?module=CATALOGUE&pos=CCBASTOGNE

Laurence Magerotte, responsable communication du Centre Culturel de Bastogne, était l'invitée de Philippe Lorain ce mercredi 23 septembre 2020 à 7h20 :