Le Carnaval de Florenville est reporté en 2022 mais il y aura tout de même une ambiance festive ce week-end.

Une action "Still Standing" aura lieu ce samedi après-midi. C’est, notamment, une initiative du festival de Chassepierre. Des artistes se produiront derrière les vitrines des établissements fermés. Attention, ce n’est pas une organisation du Carnaval de Florenville mais ce dernier soutient la cause.

La bière Dédé (nom de la mascotte du carnaval) est une création du comité du Carnaval de Florenville. Initialement prévue pour marquer les 70 ans du carnaval en 2020, elle est vendue pour rappeler que le comité existe toujours et également pour éponger les pertes de l’an dernier, et par la même occasion, celles de cette année. Vous pouvez la trouver un peu partout à Florenville

Autre projet : Le Carnaval espère voir son nom s’inscrire au "Chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles". En tous les cas, l’agence de développement local de Florenville vient de terminer le dossier de présentation du carnaval. Un dossier commencé il y a 1 an et demi… Le souhait de l’équipe est que la spécificité des chars fleuris soit reconnue tout en argumentant que Florenville est le plus ancien carnaval de la province de Luxembourg.

Et enfin, Une fresque 70e anniversaire du carnaval est en prévision pour cet été. L’artiste n’a pas encore été choisi.

Si vous souhaitez soutenir le Carnaval de Florenville, rendez-vous sur leur page Facebook