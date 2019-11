Le caricaturiste gaumais Rafagé s'invite au Festival "Rire en Gaume" - Luxembourg Matin -... En plus d’accueillir 5 spectacles d’humoristes en un week-end, le festival « Rire en Gaume » accueillera également, durant ces 3 jours, dans la cafétéria du centre culturel d’Izel, une exposition du caricaturiste gaumais bien connu, Rafagé. L’exposition sera accessible gratuitement, même pour les personnes ne procédant pas de ticket pour un spectacle, ces samedi 23 et dimanche 24 novembre, de 17h00 à 20h00. Le caricaturiste sera lui présent le dimanche pour des dédicaces et des dessins en direct. Rafagé était l'invité de Philippe Lorain ce jeudi vers 7h20 :