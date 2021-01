Le "Café de la Gare" à Bourcy : un gîte rural qui remonte le temps

En 2016, David Martin, le président du Festival du Rire de Bastogne, a racheté la Café de Simone à Bourcy, sur la commune de Bastogne. Après 4 ans de travaux, le café a été rebaptisé "Le Café de la Gare" et a été transformé en gîte rural tout en conservant son âme d’avant.

Pendant plusieurs dizaines d’années, on allait au café " Chez Simone ". En 2021, un gîte rural vient d’ouvrir ses portes dans ce bâtiment de la petite place de la gare à Bourcy. Un projet qui a réussi à allier l’âme du café d’antan avec un hébergement agréable et fonctionnel. Si le café a définitivement fermé ses portes, il continue malgré tout de vivre au travers d’un gîte qui peut accueillir jusqu’à six personnes. Celles-ci peuvent profiter d’un café de village préservé à l’authentique.

Le bâtiment a subi une rénovation complète afin de proposer trois chambres très confortables, un séjour cosy et une cuisine parfaitement équipée. Tout en ayant conservé le bar, sa déco ainsi que le kicker et le juke-box. Chaque chambre dispose de sa propre salle de bains, avec un accès direct à la terrasse meublée. Le gîte est idéalement situé à proximité du Ravel qui permet de rejoindre Bastogne, Houffalize ou encore Gouvy. A quelques pas du gîte, on trouve une supérette bien achalandée qui ouvre 7 jours sur 7. Pain frais et viennoiseries chaque matin dès 8h00 ! On retrouve aussi une plaine de jeux et une aire multisports à proximité directe du gîte. Le propriétaire met à disposition des ballons (basket, football…) ainsi que des vélos bien entretenus. Plusieurs circuits balisés partent quasiment de l’entrée du gîte.

Dans le futur, photos et cartes postales anciennes trouveront une place de choix dans le café de la Gare à Bourcy. David Martin et son épouse Carole sont encore à la recherche de quelques documents et principalement de photos prises "Chez Simone" ou lors de la kermesse. Ces trésors se trouvent-ils dans vos albums photos ? Si vous pouvez les aider, n’hésitez pas à envoyer un mail à gite@cafedelagare.be.

Pour les infos et les réservations, cliquez ici