Le Bus "Repetita" de Libramont a besoin de vous pour le bien de la culture

Durant le mois de juillet dernier, le Centre culturel de Libramont-Chevigny a fait l’acquisition d’un "school bus" américain pour travailler plus étroitement avec les artistes ! La volonté du Centre culturel de Libramont d’amener la culture au plus près de la population prend une nouvelle forme avec la création de cet espace culturel mobile. Sortir de la zone de confort et rencontrer le public sur le terrain renforcera les liens et en créera de nouveaux.

Mais de quoi s’agit-il ?

Le Bus Repetita, dont le nom rappelle l’expression bis repetita familièrement utilisée pour répéter quelque chose qui a plu, au théâtre notamment, sera aménagé afin de pouvoir y organiser des activités culturelles diversifiées et à destination du plus grand nombre : expositions itinérantes, rencontres avec des artistes, lectures publiques, contes pour enfants, projections de films, ateliers artistiques, stages en immersion… Le Bus Repetita pourra aussi devenir une régie mobile pour des concerts à l’extérieur, des sets de DJ et être en même temps une loge pour les musiciens… Pour les écoles, il pourra être un espace supplémentaire pour des activités extrascolaires : rencontre avec des auteurs de livres pour enfants, ou avec des animateurs dans des secteurs aussi variés que l’éducation aux médias, la défense des animaux, l’initiation aux arts plastiques, etc. En gros : the sky will be our limit ! Il sera bien évidemment un parfait outil de promotion pour le Centre culturel : peu banal et visible de loin, insolite, certains apprécieront le clin d’œil aux Simpsons !

2 images En juillet dernier, le Centre Culturel de Libramont a fait l’acquisition d’un bus scolaire venu d’outre-Atlantique. Ce bus va servir à promouvoir la culture dans la commune de Libramont. Mais, le bus "Repetita" a besoin d’être aménagé et, pour ce faire, u © Centre Culturel de Libramont

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de tailler un nouveau visage à la culture, d’être toujours plus réactif et proche du public et ainsi permettre à la culture de s’épanouir partout et pour tous. C’est aussi un outil innovant au service des artistes et qui leur permettra de se produire dans des formules plus flexibles, pour des publics plus éloignés, isolés ou en déficit de mobilité. On compte sur vous pour donner un nouveau souffle à la culture !

À quoi va servir le financement ?

Si le Bus Repetita est déjà aménagé en un agréable espace de rencontre (avec télévision, toilettes, frigo, etc.), le financement recherché permettra de le rendre plus modulable afin d’en faire un espace culturel mobile très flexible… Ainsi, l’installation de cimaises et d’un éclairage spécifique permettra d’organiser des expositions ; la mise en place d’un écran rétractable, d’un projecteur et d’un système d’occultation des fenêtres, le transformera en salle de cinéma ; des spots fixes permettront d’éclairer parfaitement des artistes solos de tous genres (conteurs.euses, chanteurs.euses, écrivain.e.s, etc.) ; un espace sera aménagé pour accueillir une régie mobile pour des concerts à l’extérieur… De plus, le financement permettra également d’acheter du matériel d’aménagement intérieur comme des coussins de méditation, du petit mobilier pour accueillir le public et les artistes (qui pourraient utiliser le bus comme loge le cas échéant), dans les meilleures conditions possibles. Pour la sécurité de tous, la sortie de secours à l’arrière sera sécurisée par des escaliers. Et enfin, des panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit afin d’utiliser l’énergie solaire… C’est l’aménagement intérieur qui rendra le Bus Repetita le plus agréable pour tous et qui lui permettra d’assurer ses fonctions culturelles à plein gaz.

Le bus "Repetita" de Libramont a besoin de vous pour le bien de la culture - Luxembourg Matin -... En juillet dernier, le Centre Culturel de Libramont a fait l'acquisition d'un bus scolaire venu d'outre-Atlantique. Ce bus va servir à promouvoir la culture dans la commune de Libramont. Mais, le bus "Repetita" a besoin d'être aménagé et, pour ce faire, un financement participatif vient d'être lancé par le Centre Culturel de Libramont. Nous avons appelé Michael Ismenie, responsable du projet à ce mardi matin....