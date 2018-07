Le "Bovélo" à Vaux-Sur-Sûre ce samedi !

1ère des 3 étapes luxembourgeoises proposées cette année à l'occasion des 20 ans du "Beau Vélo de Ravel", la commune de Vaux-Sur-Sûre vous attend ce samedi 7 juillet pour une balade sportive, gourmande et musicale ! Il y a 3 ans, vous étiez 4 000 à pédaler sous la pluie et à applaudir notamment Chantal Goya et le quasi régional de l'étape Florent Brack, qui venait tout juste de remporter "The Voice Belgique". Pour cette édition 2018, c'est le soleil qui sera au rendez-vous avec un tout nouveau circuit de 31,6 kms et une difficulté de 4/5 sur l'échelle "Bovélo". Natasha-St-Pier et Lady Cover se partageront la scène. Parmi les villages de l'entité qui seront traversés, nous pouvons épingler Rosières, Sibret, Belleau, Villeroux, Chenogne, Lavaselle, Poisson-Moulin, ou encore Jodenville. Même si le parcours s'annonce vallonné, sachez, tout de même, que vous emprunterez la ligne 163 (pré-ravel), mais aussi que vous pourrez opter pour la boucle Adeps davantage accessible aux familles ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite.

Pour l'occasion, Adrien Joveneau partagera son tandem avec l'animatrice Fanny Gillard (Classic 21 / La Deux Télé). A la halte ravitaillement, c'est le chef étoilé, Julien Lahire, du Moulin Hideux (Noirefontaine - Bouillon), qui vous présentera une de ses spécialités.

Côté infos pratiques :

Dès 9h30 : Inscription gratuite avec l'incontournable T-Shirt Beau Vélo de RAVeL offert aux 1 300 premiers inscrits. Quant aux 2 000 premiers inscrits, ils recevront un brunch gratuit.

Un kid's village sera installé sur le terrain de foot : châteaux gonflables, murs d'escalade, grimage, ...

Les animations du Parc Naturel de la Haute Sûre Forêt d'Anlier vous permettront de découvrir le monde agricole

13h: départ de la balade

16h00 - 18h30 : concert du groupe Lady Cover et de Natasha St-Pier !

A noter enfin que le "Beau Vélo de Ravel" sera de retour chez nous, en province de Luxembourg, le 28 juillet à Vielsalm, ainsi que le 11 août dans les communes de Bertrix et Herbeumont.

Adrien Joveneau, papa du "Beau Vélo de Ravel" depuis 20 ans, était l'invité en direct de Philippe Lorain ce jeudi aux alentours de 7h50 :