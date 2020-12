Le bonheur pour les plus démunis : le Centre Culturel de Bastogne lance sa "Boîte"

Pour amener un peu de douceur en cette fin d’année particulière, l’équipe du Centre culturel de Bastogne s’associe au Plan de Cohésion Sociale et au CPAS de Bastogne afin de proposer une "Boîte à petits bonheurs".

Le concept est simple : remplissez une boîte à chaussures de 5 cadeaux (un truc chaud, un jeu ou un livre, un truc gourmand, un mot doux et un produit de soin), réalisez un joli emballage, inscrivez dessus qui pourra recevoir votre cadeau (adulte, enfant) et déposez-la au Centre culturel du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Récup, achat, création, toutes les formules sont les bienvenues pour réunir le contenu. Si votre cadeau s’adresse plus spécifiquement à un homme ou une femme, une fille ou un garçon, précisez-le, mais priorité à un cadeau neutre, qui plaira à tous.

Les boîtes seront ensuite distribuées aux personnes dans le besoin.

Le Centre Culturel de Bastogne à l’espoir un peu fou de récolter 300 boîtes avant le 15 décembre !

N’hésitez pas à partager l’information autour de vous.

Centre culturel de Bastogne

Rue de Sablon, 195 à Bastogne

061/621.721

info@centreculturelbastogne.be

www.centreculturelbastogne.be