Le Blindtest for Life, c'est ce vendredi à 20h sur TV Lux !

TV Lux et Vivacité Luxembourg (Luxembourg matin et Aller-Retour) unissent leurs forces respectives afin de réaliser une émission de télévision commune sur le concept du blindtest. Le principe : Le jeu se déroule en deux manches de 30-35 minutes chacune. Lors de chaque manche, deux équipes de trois personnes s'affrontent. (Donc au total 4 équipes de 3 personnes). Enfin, une finale voit s'affronter les 2 équipes gagnantes des deux manches précédentes. Les équipes participantes sont 1/ équipe des personnalités issues de la province de Luxembourg - 2/ équipe Météo - 3/ équipe Vivacité Luxembourg - 4/ équipe TV Lux. L'émission est produite et réalisée par TV Lux; elle est présentée par Olivier Duroy et Isabelle Verjans (VivaCité). Elle sera diffusée sur TV Lux et d'autres télévisions locales le week-end des 14, 15, 16 décembre. L'émission fait appel au parrainage du public, invité à verser sa participation financière au profit de Viva for Life par le biais de notre défi Blindtest for life.

Voici un avant-goût de ce qui vous attend sur vos écrans.

La suite, à voir ce soir à 20h00, ce samedi à 20h00 et ce dimanche à 14h00 sur TV Lux... et sur la plupart des autres télévisions locales...

Pour faire un don : www.tvlux.be