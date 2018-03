Le "bien être" à la Mutualité Chrétienne du Luxembourg

Un programme ouvert à tous, accessible et proche de vous, avec des activités à Arlon, Bastogne, Libramont, Marche et Virton. Spécialité 2018 : des samedis matin 100% féminins !

Se faire plaisir, on en a tous envie ! Mais s'aménager des instants de bien-être au quotidien est un défi souvent difficile à relever. Le temps nous manque… Pourtant, entretenir son bonheur et sa santé ne signifie pas forcément se priver ou adopter de "bons" comportements : c'est surtout se faire du bien. Avec ses activités bien-être, la MC donne un coup de pouce à votre santé.

Le programme 2018 :

Le calendrier s'étend de mi-mars à fin octobre.

Atelier sommeil, initiation à la pleine conscience, activités accessibles y compris aux personnes présentant une maladie ou un handicap, ou encore "spéciales femmes" : toutes nos activités sont ouvertes à tous, membres ou non membres (prix réduit pour les membres MC), à partir de 16 ans et quelle que soit la condition physique.

Douleur, maladie… et bien-être : compatible ou pas ?

En cas de maladie, de stress chronique, de handicap, ou encore de douleurs aigües, prendre soin de son corps et de son mental est d'autant plus essentiel ! Se (re)mettre en mouvement permet d’évacuer le stress, de surmonter la fatigue et contribue à avoir un bon moral. C’est également un très bon moyen de rencontrer d’autres personnes et de se faire plaisir. Les ateliers "Relaxothérapie®" et "Bien-être en mouvement" constituent une belle occasion de se ressourcer tout en douceur.

Le bien-être au féminin

Découvrir ou redécouvrir son corps pour mieux vivre sa féminité : tel est le pari des "samedis de la femme". Grâce à des techniques basées sur des mouvements de danse, sur l’entraînement aux ressentis physiques et émotionnels dans le corps ou sur une meilleure connaissance de soi, ces matinées visent le même objectif : développer la confiance en soi et le bien-être dans son corps de femme. Pour prendre soin de soi tout en s’amusant !

Les inscriptions sont ouvertes ICI