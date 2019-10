Le Belgian Open Air : ces 2 et 3 novembre au Wex de Marche-en-Famenne

Le Wex de Marche-en-Famenne accueillera les 2 et 3 novembre prochains le Belgian Open Air, le championnat national de tir à air, à la carabine et au pistolet. Cette année, plus de 700 tireurs sont inscrits, au niveau national.

Le Belgian Open Air est ouvert en classe Open à toutes les catégories d’âges, soit pour poussin-benjamin-cadet-junior dame – junior homme – dame 1,2 et 3 – senior 1,2 et 3 et pour personnes moins valides (PMR) et faisant partie de l’handisport.

Le Belgian Open Air est organisé annuellement à la même période, soit début novembre. Il a lieu en alternance avec les deux autres ailes de notre pays, soit l’aile néerlandophone, soit l’aile germanophone.

En 2019, c’est sous l’égide de la fédération francophone que ce championnat est organisé.

De plus, durant cette compétition, une vingtaine d’exposants de nationalités différentes, d’origine de France, Allemagne, Italie, Suisse, Luxembourg, seront présents dans différentes marques d’armes à air et d’équipements pour les tireurs.

Cette année, il y aura aussi la présence du stand de tir à air de la fédération francophone. Les moniteurs seront présents afin de vous initier soit à la discipline Air Pistol, Air Rifle ou le tir avec ces mêmes armes avec appui. A noter également la présence du simulateur de tir aux clays avec des moniteurs confirmés.

Petites nouveautés lors du BOA 2019

Après les finales classiques pour les catégories concernées, qui seront désormais ouvertes à deux étrangers maximum par finale, une Super Finale sera réservée aux Belges et aura lieu en fin de journée.

En effet, une super finale sera organisée pour le pistolet 10m le samedi et une autre pour la carabine 10m le dimanche. Ces deux supers finales seront ouvertes aux 8 meilleurs tireurs, soit ceux qui ont réalisé les meilleurs scores toutes catégories confondues, de juniors à S3 et hommes et dames confondus. Le droit d’inscription sera de 1 euro par tireur.

Le vainqueur en carabine recevra en cadeau une LG400 Expert et le vainqueur en pistolet un LP500 Expert, cadeaux offerts par notre sponsor WALTHER. Les 2e et 3e recevront d’autres prix.

Rendre le sport accessible à tous est un objectif prioritaire tant de la Ligue Handisport Francophone et de la Fédération Régionale.

Les fédérations des trois ailes ainsi que le tir au clays seront présentes. Différentes autorités concernées par le sport, soit au niveau Provinciale, Régionale, et Fédérale seront également présentes lors de la remise des prix aux lauréats de ce championnat de Belgique.

Le samedi 02/11/2019, discipline 11 (pistolet) et C.N. discipline 11A (pistolet sur appui) :

08.45 heures : S2 – S3

10.45 heures : JD – JH – D2 – D3 – S1 – S2 – S3

12.45 heures : S1

14.45 heures : PO – BE – CA – D1 – CH – SHA – SHB – SHC – DHA – DHB – DHC

16.30 heures : finale JD – JH

17.30 heures : finale S1 – D1

18.30 heures : Super finale

Remise des prix le samedi :

13.00 heures : D2 – D3 – S2 – S3

17.15 heures : PO – BE – CA – CH

Suite C.N. DHA – DHB – DHC – SHA – SHB – SHC

18.15 heures : JD – JH – S1 – D1

19.15 heures : lauréats de la super finale

Le dimanche 03/11/2019, discipline 9 (carabine) et C.N. discipline 9A (carabine sur appui) :

08.45 heures : D2 – D3 – S2 – S3

10.45 heures : D1 – S1

12.45 heures : JD – JH – CA – CH

14.45 heures : PO – BE – SHA – SHB – SHC – DHA – DHB – DHC

16.30 heures : finale S1 – D1

17.30 heures : finale JD – JH

18.30 heures : Super finale

Remise des prix le dimanche :

11.30 heures : D2 – D3 – S2 – S3

17.15 heures : PO – BE – CA – CH

Suite C.N. DHA – DHB – DHC – SHA – SHB – SHC

18.15 heures : JD – JH – S1 – D1

19.15 heures : lauréats de la super finale

Légende :

PO : poussin

BE : benjamin

CA : cadet

JH : junior homme

JD : junior dame

D1 – D2 – D3 : dames suivant l’âge

S1 – S2 – S3 : hommes suivant l’âge

CH : handisport

DHA – DHB – DHC : dames tir sur appui suivant l’âge

SHA – SHB – SHC : hommes tir sur appui suivant l’âge

Cette organisation se déroulera dans les palais 2 et 3 du WEX situé Rue des Deux Provinces, 1 à Marche-en-Famenne.

www.belgian-open-air.be