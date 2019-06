Le Baudet'Stival : un festival qui prend de l'ampleur !!!

SOPRANO KENDJI GIRAC J E N I F E R LOUIS BERTIGNAC COEUR DE PIRATE HYPHEN HYPHEN ALICE ON THE ROOF MOSIMANN MUSTII ET BIEN D’AUTRES...

Du 12 au 14 juillet prochain, le Baudet'Stival, la 9ième édition, accueillera du beau monde :

Vendredi 12 juillet :

- Le vainqueur du Tremplin : les "Sages" de Charleville-Mézières

- ATOME : Le message est clair et sur scène, il passe cinq sur cinq. ATOME revisite le concept de French Pop en lui insufflant une dose de chaleur et d’énergie qui fait la dfférence. Ils nous invitent à bord d’un vaisseau spatial pour le plus beau trip de notre vie : quelque part ‘au-delà du soleil’.

- MUSTII : En véritable " entertainer ", Mustii est curieux de se développer à travers diverses disciplines complémentaires les unes aux autres, se nourrissant

notamment des inffluences 80’s, de la synthpop en passant par la new wave, afin de créer une pop hybride, glam et théâtrale, se construisant autour de son instrument principal, la voix.

- KENDJI GIRAC : Toujours entouré de ses musiciens, Kendji Girac revient en grande forme. Avec toujours la même envie chevillée au corps : faire la fête en musique dans un moment de partage. " Les voir heureux et qu'ils oublient tout pour s'amuser le temps d'un concert, c'est tout simplement le bonheur " conclut-il...

- MOSIMANN : Après sept années d’une solide progression, avec quatre apparitions dans le classement des 100 meilleurs DJs mondiaux devant David Guetta, de nouvelles perspectives semblent apparaître. Travaillant toujours comme artiste ambivalent, il essaie de se cloner pour allier son amour de la Pop à une puissante énergie de club.

- GOLDAZE : Goldaze partage plusieurs fois la scène avec Kid Noize et se produit un peu partout en Wallonie. En 2018, il a signé son premier remix ociel pour le

DJ belge Henri PFR. Il revient en force en ce début d'année avec son nouveau single 'Morning Sun'. Un track à l'énergie bien affirmée dans la veine Tropical House.

Samedi 13 juillet :

- MAWMAW : Les deux Liégeois de MawMaw bricolent l’indie pop à leur façon, dans un collage musical à la fois planant et percutant. Leur premier single " The Rope " explore les contrastes à travers un clip teinté de spontanéité et sans complexe. Dans un univers suspendu quelque part entre la joie et l’obscurité, MawMaw se grime aux couleurs de la liberté pour explorer la dualité entre le bien et le mal.

- YKONS : Après ‘Red Light’, leur deuxième single ‘Like A Feather’ est accueilli très chaleureusement par leurs fans et séduit rapidement les programmateurs radios. En s'inscrivant clairement dans la mouvance indie-pop actuelle, YKONS laisse derrière son passage une traînée de sons et une atmosphère unique qu’on ne se lasse pas d’écouter.

- ALICE ON THE ROOF : Les jeunes filles de 2018 débarquent dans un drôle de monde. Certaines en rient, d’autres le contournent ou s’y frottent. Alice on the roof ne choisit pas : ce monde, elle l’observe, assise sur le bord d’un petit toit imaginaire et brinquebalant. Pour en faire des chansons. Des chansons à son image, tantôt légères et moqueuses, tantôt oniriques ou mélancoliques.

- COEUR DE PIRATE : Les 150 concerts à guichets fermés donnés dans plus de 10 pays durant la tournée ‘Roses’ ont achevé de faire de Coeur de pirate une valeur sûre et fédératrice sur les planches. Au terme de cet épisode, une urgence créative s’est fait sentir et en tout juste trois mois, son quatrième opus s’est formé, à temps pour célébrer ses 10 ans de carrière.

- LOUIS BERTIGNAC : Parolier, guitariste et cofondateur du groupe de rock français Téléphone, avec lequel il a vendu près de six millions de disques, il entame une carrière solo à partir de 1986. Il est connu dans sa carrière solo pour la chanson ‘Ces idées-là’. Il est membre du jury dans la version française dans The Voice et fin 2018 paraît ‘Origines’, album de reprises réinterprétées.

- HYPHEN HYPHEN : Ces trois jeunes artistes français à l'énergie survoltée incarnent le succès idéal et achent déjà un joli palmarès: un premier album "Times" incluant de nombreux tubes dont les titres " Just Need Your Love " et " Closer to you ", une Victoire de la Musique en 2016 dans la catégorie " artiste révélation scène de l'année ". 2018 voit le groupe sortir son deuxième album studio intitulé HH, comprenant le single Like Boys.

- DADDY K : Daddy K fut le DJ ociel du groupe de rap Benny B. Il sera ensuite plusieurs fois champion de Belgique, champion de France et multiple finaliste aux

championnats du monde de DMC. Aujourd'hui, il mixe dans les clubs du monde entier et vient de fêter ses 30 ans de carrière aux platines.

Dimanche 14 juillet :

- ELFES DANSENT : La cyclodanse, ce sont des personnes de tout âge, de tous horizons, debout ou en chaise roulante, qui se tendent les bras afin de raconter un moment de vie en musique et en dansant.

- GABRIELLA : Auteure-compositrice-interprète au talent remarquable, Gabriella offre un spectacle où l’intégrité, l’émotion et la profondeur dominent. Sa voix touchante navigue entre les frontières du folk et de la pop. Les images émergent comme si chaque note contenait une histoire. On se laisse porter par sa

perception positive et humaniste.

- EPSYLON : En 2019, " Astronaute " leur 5ème album studio voit le jour, sur lequel ils confirment leur talent et leur métier parmi la nouvelle génération de la scène nationale et internationale avec à leur actif plus de 500 concerts (Chine, Angleterre, Suisse, Belgique, Allemagne, Espagne, France, Koweït, Kazakhstan…).

- JENIFER : Généreuse, sincère, flamboyante et plus que jamais proche de son public, retrouvez Jenifer en concert cet été. " Cette nouvelle page de tournée est ma Révolution, la certitude de nous retrouver Au Soleil, avec vos Mots qui résonnent. "

- SOPRANO : Entre ses débuts dans le rap français, avec le groupe Psy 4 de la Rime et son dernier album écoulé à 800 000 exemplaires, Soprano a gravi tous les

échelons pour atteindre les sommets de la scène hip-hop française. Après ce qui fut la plus grosse tournée française en 2017, Soprano sera de retour sur scène avec le " Phoenix Tour " qui passera par la place des Trois Fers de Bertrix.

- WALLSTREET : Spécialisé dans les reprises, Wallstreet propose un voyage dans l’univers du rock, du funk, de la soul, de la chanson française et de la pop, des années 80 à nos jours. Il reprend les plus grands succès des formations légendaires telles que Prince, Depêche Mode, The Police, AC DC, Daft Punk, etc…

Une foule de nouveautés pour cette édition 2019 :

• Un festival plus durable :

Cette année l’utilisation de gobelets réutilisables sera d’application. Aucune canette ne sera vendue sur le site du festival. Nous mettons également à disposition un point d’eau potable sur le site. Les artistes pourront déguster du jus de fruit local et bio lors de leur déjeuner.

• Une deuxième scène :

Cette deuxième scène fera donc son apparition à proximité du Bertrix Hall et sa programmation sera axée principalement sur les groupes régionaux et émergeants. Les groupes joueront donc en alternance avec la scène principale. Les horaires restent encore à déterminer. Ces artistes seront bien évidemment accueillis de la même manière que les artistes de la scène principale.

• Un accès unique au site du festival :

Afin de faciliter la gestion des entrées, la rue de Burhaimont sera la seule entrée pour accéder au site du festival. Des chalets en suffisance seront disposés à proximité de l’IND.

• Une navette :

Une navette va circuler dans tout Bertrix avec quelques points d’arrêts afin d’amener les festivaliers au plus près de l’entrée. Les circuits feront au maximum 15min.

• Un espace VIP ALL INCLUSIVE :

Toutes les boissons sont incluses dans le ticket VIP.

• Un espace Street Art :

Il nous parait important d’étoffer l’animation en dehors des concerts. L’idée est de faire de la

démonstration mais aussi et surtout de faire participer le public. Pour ce faire, nous collaborons avec l’Ardennais Graffiti (Nathaël Gailly).

TICKETING :

FORMULE CLASSIQUE :

3 JOURS : 110€

VENDREDI : 40€

SAMEDI : 45€

DIMANCHE : 45€

10€/jour pour les enfants de moins de 10 ans (contrôle de date de naissance à l’entrée )

Réduction pour les personnes bénéficiant de l’Article 27

FORMULE VIP :

• Toutes les boissons à volonté > ALL INCLUSIVE

• Un walking dinner de 18h00 à 21h00

• Une place de concert à un endroit privilégié avec une visibilité optimale

• Une place de parking VIP et un service de shutlle

TICKET ADULTE 1 JOUR : 242€

TICKET ENFANT 1 JOUR : 90€

www.ticketmaster.be

PMR

BOUCHONS D’OREILLES

Nous apportons un soin tout particulier à l’accueil des PMR. Pour ce faire, en collaboration avec la Mutualité Chrétienne, nous avons mis en place :

• des parkings et une entrée réservés aux PMR ainsi qu'une signalétique spécifique

• des chemins adaptés vers les lieux essentiels du site (plaques de roulage, passes-câbles…)

• des toilettes adaptées

• une estrade avec rampe d’accès face à la scène principale

• un stand avec accueil, infos pratiques, accompagnement…

Par ailleurs, nous vous proposons le service d’une équipe de volontaires formés à l’accompagnement et à la manutention des personnes porteuses de handicap. Si vous avez besoin d’un coup de main ponctuel ou d’un accompagnement toute la journée, les volontaires seront à votre disposition. Nous organiserons également un espace de soins où sera disponible tout le matériel nécessaire pour effectuer les soins aux personnes (lit médicalisé, alèses, gants de toilette jetables, accès à l’eau, matériel pour mixer la nourriture…).

Alteo Luxembourg :

• 063 211 848

• www.mc.be

BOUCHONS D'OREILLES :



Lors du Baudet'stival, une petite visite au stand MC permettra de recevoir des bouchons d'oreilles et de se procurer en prêt des casques pour enfants. Cette année, nous avons presque doublé le nombre de casques. Nous protégerons donc plus d’enfants !

APP IPHONE / ANDROID :



La recharge via l'application mobile est possible par les moyens de paiement suivants :

• Bancontact

• Visa

• Mastercard

De cette manière, le festivalier pourra avoir une vision précise de ses consommations et de son solde à partir de son smartphone. Comme le support cashless sera integré au bracelet du festival, les festivaliers ne sont plus obligés de passer aux caisses pour recevoir et charger le support cashless. L'implémentation du système Cashless et la gestion des accès se fera par un réseau dédié sur tout le site, affin d'assurer une haute disponibilité du système.

A quoi va servir l’app ?

- Achat de billet au sein de l'Apps

- Recharge de la carte cashless

- Visualisation des artistes

- Visualisation du lineup

- Plan du site

- Flux d'activité ( Site / Facebook / Instagram / Twitter)

- Infos pratiques

SITE WEB :

www.baudetstival.be

RESEAUX SOCIAUX :



www.facebook.com/baudetstival



www.instagram.com/luxairtoursbaudetstival