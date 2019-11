Le Baudet'stival 2020 est lancé !

Les organisateurs du Baudet’stival n’y vont pas avec le dos de la cuillère quand il s’agit de concevoir une affiche qui a de l’allure. Pour l’édition 2020, qui aura lieu du 10 au 12 juillet, ils n’ont pas changé leurs habitudes en annonçant d’emblée la venue de Patrick Bruel et Zazie.



Elevé au rang de légende vivante, Patrick Bruel adore retrouver le public belge à la moindre occasion. Celle de ce prochain été est toute trouvée ; ça sera sur la Place des Trois Fers à Bertrix, le samedi 11 juillet pour une date exclusive en Belgique cet été. Emmené par son album ‘Ce soir on sort…’, Patrick saura, comme à son habitude, communier avec son public autour de ses plus grands classiques et de ses nouvelles chansons comme ‘Stand up’ ou ‘Tout recommencer’.



Elle signe un retour fracassant à l’avant-scène depuis quelques mois, Zazie fixe rendez-vous à ses fans sur la scène du Baudet’stival, le vendredi 10 juillet. Elle nous fera découvrir tout le dash de son ‘Essenciel Tour’. Zazie y balancera ses Speed, Zen ou Larsen dans un déluge de tubes souvent électriques, parfois tout doux. Femme de tempérament, elle nous promet déjà une soirée des plus agréables pour ce premier jour de festival.





Achetez vos tickets :

> www.baudetstival.be

> Librairie de la Gare / Bertrix

> Gigatour Mondial express / Recogne