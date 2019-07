Le Bastogne War Muséum : un lieu de mémoire incontournable en Luxembourg

Situé à deux pas du célèbre Mémorial du Mardasson, le Bastogne War Museum est le site de mémoire majeur dédié à la Seconde Guerre mondiale en Ardenne et en Belgique. Il propose un focus particulier sur la Bataille des Ardennes.

Ce centre de mémoire unique est consacré à la Seconde Guerre mondiale à travers l’histoire particulière de la Bataille des Ardennes. Le visiteur est plongé dans une expérience immersive grâce à trois spectacles multi sensoriels permettant de suivre le parcours de quatre personnages au cœur du conflit.

Au travers de décors, de témoignages, d’installations multimédias, de films, le parcours en appelle à l’intelligence mais aussi aux émotions, en faisant sentir aux visiteurs que cette histoire les concerne, chacun et chacune, personnellement.

Le parcours est ponctué de bornes interactives destinées au public jeune et scolaire. Des animations encadrées sur divers thèmes leur sont proposées sur réservation.

Des objets de premier plan évoquent la " petite " histoire des individus comme la " grande " Histoire des peuples.

En plus d'une exposition permanente, le Bastogne War Museum met régulièrement en place des vitrines temporaires qui s'inscrivent dans un projet intitulé "Bulles d'Histoire". Ces vitrines éphémères sont amenées à changer, à évoluer en fonction des prêts, partenariats et dons que nous recevons. Le but ? Vous faire découvrir de nouveaux objets aussi chargés d'histoire qu'insolites. Que ce soit autour d'une thématique précise ou non, ces objets vous raconteront leur(s) histoire(s).

Le Bastogne War Museum fait partie de la Liberation Route Europe , un circuit international du souvenir en constant développement qui retrace les étapes importantes de l'Europe en 44-45.

Il s’inscrit par ailleurs dans un vaste réseau rassemblant de nombreux musées et sites de mémoires européens et américains. Le partenariat le plus abouti est certainement celui qui a été développé avec le Mémorial de Caen en Normandie. Il repose sur la même conviction : que l’ignorance engendre les peurs qui rendent le vivre ensemble difficile, et incertaine la projection dans l’avenir. Cette collaboration, comme nombre d’autres partenariats internationaux est avant tout un pari sur la connaissance.

HEURES D'OUVERTURE :

Du 15 mars 2019 au 15 novembre 2019 :

9h30 à 18h00 (dernière entrée à 16h00)

Ouvert tous les jours et les jours fériés

En juillet et en août :

9h30 à 19h00 (dernière entrée à 17h00)

Ouvert tous les jours et les jours fériés

Du 16 novembre 2019 au 5 janvier 2020 :

9h30 à 18h00 (dernière entrée à 16h00)

Ouvert du mardi au dimanche

Ouvert les lundis fériés et les lundis pendants les vacances scolaires belges

FERME EXCEPTIONNELLEMENT

le 25 décembre et le 1er janvier

La dernière entrée a lieu 2h avant l’heure de fermeture

www.bastognewarmuseum.be