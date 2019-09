Le 8e Ans'Art Day : un festival vraiment pas banal en Gaume

Ansart à l’heure du théâtre de rue !

Le petit village gaumais d’Ansart (Tintigny) va de nouveau vibrer au rythme des spectacles… Ce sera pour le vendredi 13 et le samedi 14 septembre pour le 8e Ans’art day.

Une huitième édition déjà pour ce petit festival pas banal qui envahit les rues et les usoirs du petit village gaumais. Rien de pétaradant mais une taille qui permet une qualité de rencontre entre le public et les artistes, pour des spectacles triés sur le volet par le programmateur, Benjamin Hubin : " Mon but est de faire partager les découvertes que j’ai glanées au fil de mes pérégrinations dans les grands festivals de France et de Navarre ! " Et c’est tout le village, notamment la dynamique association villageoise, qui se démène pour accueillir la crème d’une saison artistique qui se termine doucement….

L’affiche se veut une nouvelle fois à la hauteur des ambitions du programmateur : " Le vendredi nous proposerons deux spectacles : Sherlock Holmes à 20h30, et un concert multi-instrumental des " Pandores "vers 22h. Pour Sherlock Holmes, il ne faut pas se fier aux apparences… Le détective est devenu bonimenteur et nous invite sur un coin de tapis à participer à sa dernière aventure. ".

Le samedi s’ouvrira davantage aux familles et aux enfants avec tout au long de la journée les jeux insolites et délirants de Zazam (Nancy) mais aussi la magie en comité restreint d’Éric Roumestan, sans oublier la mailloche où il est question de mesurer sa force sans perdre la face. Des spectacles aussi avec à 16h " chantier domino " qui donne vie aux outils de l’ouvrier lui permettant de travailler en s’amusant ; à 18h " Okidok " : Deux êtres en slip et musclés comme des câbles de frein s’agitent pour démontrer leur prétendue habilité. Enfin vers 20h, les frères chrysanthèmes arriveront avec " Voisins du monde ", le récit d’un voyage autour du monde en camion avec une critique drolatique des bons sentiments présents dans les projets humanitaires. Pour couronner ces deux journées de découvertes, 3 concerts, tous rock’n’roll dans leur énergie, avec dans l’ordre : Manu Louis, Choolers Division qu’on a pu voir cette année aux Ardentes et Bisous Mamie.

Pour rappel, le prix d’entrée est libre et se fait à la discrétion des spectateurs et des chapeaux passeront après les représentations. Le nouveau site en plein cœur du village ouvrira le vendredi à 19h30 et le samedi dès 14 heures.

