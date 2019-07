Le 1er Chang' Challenge : 24 heures de mini-foot à Marche-en-Famenne pour la bonne cause...

Le 01er Chang' Challenge : 24 heures de mini-foot à Marche-en-Famenne - Luxembourg Matin -... Le Chang’Challenge c’est un tournoi de mini-foot qui dure 24 heures et dont les bénéfices seront versés à la Fondation contre le Cancer. Il aura lieu ces 13 et 14 juillet au Centre Sportif de Marche-en-Famenne. Et vous pouvez encore vous inscrire !!! Cédric Hénin, l'un des organisateurs, était notre invité téléphonique ce mercredi matin à 07h20…