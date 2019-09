Le 11e Week-End des Paysages : bienvenue en famille à Mirwart

La Province de Luxembourg vous présente la 11e édition du Week-End des Paysages ces 21 et 22 septembre au Domaine Provincial de Mirwart : à vivre gratuitement en famille !!!

1. Le week-end des Paysages – Origines :

La Province de Luxembourg vous convie les 21 et 22 septembre prochains à la 11e édition du Week-end des Paysages. Depuis de nombreuses années, la Fédération

Touristique du Luxembourg belge vous propose de partir à la rencontre des richesses paysagères du territoire à travers différents sites. Le but premier du Week-end des Paysages a toujours été de valoriser le capital nature riche de ses forêts et ses rivières qui façonnent les paysages du Luxembourg belge. Cependant, après plusieurs années à voyager sur différents sites, pour la première fois, le Week-end des Paysages se tiendra en un seul et unique lieu. Ce choix s’est fait afin de rassembler les forces vives et les acteurs touristiques de la province en un même lieu afin que le public puisse profiter de l’ensemble des activités proposées. Élément non négligeable : l’événement sera entièrement gratuit !

2. Choix d’un lieu unique : Mirwart :

Organisé cette année par la Province de Luxembourg et en lien avec l’année à thème " Wallonie, terre d’eau ", c’est donc tout naturellement que notre choix s’est porté vers le Domaine provincial de Mirwart. Grâce aux multiples richesses du Domaine, la Province de Luxembourg a ainsi souhaité revaloriser son patrimoine au travers de cet événement. Situé dans la commune de Saint-Hubert, le village de Mirwart a lui-même reçu, en 2016, le label du " plus beau village de Wallonie ". Entouré d’une verdure exceptionnelle, le site, de 1350 hectares, vous accueillera et vous partagera ses richesses le long de promenades et de différentes activités nature. C’est ainsi que le Domaine provincial de Mirwart est apparu comme une évidence : patrimoine provincial et paysager, il est naturellement un lieu authentique et unique à découvrir.

Le domaine provincial, son rucher et ses dizaines d’étangs, est l’un des attraits majeurs du village de Mirwart. Randonneurs expérimentés ou non, le Domaine de Mirwart est avant tout un lieu de calme, de découverte, de liberté et d’évasion. " L’un des points forts du domaine est, avant tout, son territoire de 1350 hectares boisés, explique Jean-Pierre Georgin, attaché spécifique en chef du domaine et licencié en environnement.

Celui-ci nous permet de proposer totalement librement des promenades balisées avec des paysages d’exception tels que la glacière ou la croix des morts ". Engagé dans une gestion forestière et piscicole en harmonie avec l’environnement, le domaine est donc lieu de ressourcement : " c’est un cadre préservé et totalement accessible puisqu’il est gratuit. Le respect de l’environnement est l’un de ses points forts. Quasiment tout le site est en zone Natura 2000 ", précise-t-il à nouveau.

3. Synergie entre les acteurs touristiques :

La volonté marquée a été de poursuivre la collaboration avec les Maisons du tourisme avec lesquelles nous travaillons depuis de nombreuses années. Ainsi, chacune d’entre elles a eu l’opportunité de se manifester afin de prendre part à l’événement. C’est ainsi que, cette année encore, plusieurs Maisons du Tourisme

seront présentes au Domaine.

Par ailleurs, cette année, nous avons également travaillé avec le Service social de la Province. En effet, le Service provincial du Tourisme avait répondu à un appel à projet lancé par le Commissariat Général au Tourisme nommé " Osez le tourisme pour tous ". Grâce à la subvention accordée par cet appel, nous permettons à 240 personnes en situation dite " précarisée " de participer à l’événement. Ces personnes se sont inscrites via les partenaires sociaux (CPAS, Article 27,…) sur base volontaire grâce à la bonne collaboration des Affaires sociales. Un système de navettes est donc, entre autres, mis en place pour leur permettre d’accéder à

l’événement sans frein.

4. Plus de 20 activités fun et gratuites !

Cette 11e édition s’annonce riche puisqu’en tout, plus de 20 animations seront proposées. Bien entendu, l’aspect paysager de l’événement n’est pas délaissé. Ainsi, tout au long du week-end, vous aurez l’occasion de prendre part à des balades paysages, des balades balisées, à dos d’ânes ou encore des balades à la

découverte des plantes sauvages.

Le Week-end des Paysages sera aussi l’occasion de passer un moment agréable en famille ou entre amis. Ainsi des activités plus ludiques ou pédagogiques seront

proposées : accrobranche, spéléobox, sentier pieds nus, châteaux gonflables de 20m de long, contes, jeux d’antan, découverte du rucher et de la pisciculture, animation musicale, initiation à la pêche. Bref de quoi en profiter en famille.

Toutes les infos : www.weekenddespaysages.be