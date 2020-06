Lancement des défis pour "Viva For Life"

La 8ème édition aura lieu comme chaque année du 17 au 23 décembre 2020. Vous le savez, lors de cette grande opération de mobilisation, nous vous sollicitons afin de participer d’une façon ou d’une autre à ce grand élan de générosité, et cela passe notamment par l’organisation de défis. Pour en parler, Denis Verbois, en charge de l’événement pour Vivacité, au micro de Philippe Lorain :



Philippe Lorain (PL) : Alors Denis, qu’en est-il cette année ?



Denis Verbois (DV) : On sera évidemment cette année dans un contexte particulier. L’épidémie de coronavirus qui a, vous le savez, fait beaucoup de dégâts sur le plan économique, a et va pousser dans la pauvreté encore plus de familles. Plus que jamais, on aura donc besoin de ceux qui ont la chance de ne pas être trop dans la difficulté pour soutenir le monde associatif qui vient en aide aux enfants précarisés et à leurs familles. Et on espère donc atteindre le même niveau, voire un niveau encore supérieur de mobilisation cette année. On avait eu pratiquement 600 défis citoyens l’année dernière. On compte sur vous cette année aussi.

PL : Alors justement, qu’est-ce qu’on peut organiser comme défis ?

DV : Bon alors évidemment, vous savez qu’on est encore tenu de tenir compte en ce moment de toute une série de mesures sanitaires et personne ne sait exactement ce qu’il en sera dans les mois à venir mais il est possible malgré tout de faire preuve d’imagination et d’inventivité. Une balade vélo, un mini-marathon, un tournoi de tennis si on veut organiser quelque chose de sportif, un petit concert, un blind test pour la musique, une marche gourmande, un barbecue, ou un apéro au grand air pour ceux qui voudraient organiser quelque chose dans le domaine de la restauration. Il y a pas mal de possibilités dans le respect des règles sanitaires d’application à l’heure actuelle. Je suis certain que vous ferez preuve d’imagination et d’inventivité.



PL : On rappelle qu’il est souhaitable de se faire enregistrer en tant qu’organisateur de défis..

DV : Oui, vous ferez ainsi partie d’une communauté d’organisateurs de défis, vous serez par la même occasion intégrés à un groupe d’échange entre organisateurs. Vous aurez aussi la possibilité de vous faire conseiller et de bénéficier d’un peu de visibilité. Une seule adresse pour se faire enregistrer, vivaforlife.be dans la rubrique "défis".