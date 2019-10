Ladies First : l'un des plus grands vide-dressings de la province

Ladies First : le plus grand vide dressing de la province - Luxembourg Matin - 09/10/2019 Ladies First, c’est le plus grand vide dressing de la province selon ses organisateurs. Le rendez-vous des modeuses averties, des adeptes du recyclage glamour et de la consommation réfléchie revient ce dimanche 13 octobre au Hall Polyvalent d’Arlon. Véronique Job, l’organisatrice, était des nôtres ce mercredi matin…