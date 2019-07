"Lacrosse" : un sport méconnu à découvrir en province de Luxembourg...

Qu’est-ce que lacrosse?

• Le lacrosse se pratique sur un terrain équivalent à un terrain de football mais où les traçages sont différents.

• 10 contre 10 : un gardien; 3 défenseurs; 3 milieux de terrain et 3 attaquants

• Chaque joueur est muni de protections (coudières, plastron, gants, casque) et d’un stick.

• Les sticks varient en fonction de la position (gardien, défenseur, attaquants et milieux).

• Il doit toujours y avoir 3 personnes dans la zone de la défense et 3 joueurs dans la zone de l’attaque, sinon il y a hors-jeu.

• Il existe plusieurs variantes de lacrosse: field lacrosse, lacrosse féminin, le box lacrosse, le handicrosse et l’unicrosse

• Une balle de lacrosse pèse 156 grammes. Le record de tir a été récemment battu, un américain a réalise un tir atteignant 198 km/h.

• Le sport américain le plus ancien: les amérindiens le pratiquaient déjà.

• Le sport national du Canada, il est reconnu comme sport olympique sous provision (3 années pour déterminer les règles lors des JO) depuis novembre 2018.

• Championnats américains de field lacrosse NCAA (niveau universitaire avec 3 divisions), MLL (niveau professionnel), PLL (nouveau championnat professionnel qui arrivera au mois de juin et où les joueurs pourront vivre de ce sport).

• Le sport d’équipe le plus rapide sur deux pieds.

Et en Belgique?

• Deux divisions masculines, une division féminine et quelques équipes jeunes qui participent à des tournois européens.

• L’arrivée du Box Lacrosse (participation d’équipes belgo-française (Fries&Cocks) à certains championnats d’intérieur.

• Des équipes nationales (U19; adultes) masculines et féminines qui assurent une représentation nationale lors des championnats d’Europe et de la coupe du

monde!

Laxembourg on Tour - tournée

• Pendant le mois de juillet, des entraînements sous forme d’initiation seront ouverts à tout le monde âgé d’au moins 12 ans.

• Où? Marche-en-Famenne, Saint-Hubert, Arlon et Bouillon

• Dates: cfr. Page Facebook

3 journées seront organisées par ville et la répartition des groupes (35 participants maximum) se déroulera de la façon suivante:

12-15 ans: de 10 à 12h

16-18 ans: de 14 à 17h

+ de 18 ans: de 18 à 21h

Laxembourg on Tour – Tournoi 1st edition

• Date(s): 3 et 4 août

• Lieu: Cova à Arlon

• Qui? Des équipes de haut de classement venues principalement des Pays-Bas, d’Allemagne, de Belgique et d’autres pays européens.

• Accès aux matchs: gratuit

• Frais d’inscription par joueur: 25 € si tournoi d’un jour et comprendra:

- T-shirt - Assurance sport

- Participation au tournoi et à la compétition du tir le plus rapide

- 2 tickets boisson et un ticket pain-saucisse