"La Wallodyssée" a posé ses valises à Torgny, l'un des Plus Beaux Villages de Wallonie !

Au coeur de la Lorraine belge, il règne un petit air de Provence à Torgny. Bordé d’un massif forestier, le village jouit d’un doux climat. Voici pourquoi sont présents trois vignobles dont la production ne pourra vous laisser indifférent. En cheminant les rues, découvrez également le patrimoine classé du village. Enfin, goûtez à la cuisine étoilée du chef Clément Petitjean.

Un village méridional



Bénéficiant d’un microclimat privilégié et d’un relief doucement vallonné, Torgny a un petit air de Provence. Cette impression est renforcée par ses constructions en pierres aux teintes chaudes et au toits de tuiles rouges. Le climat clément de Torgny permet la culture de vigne. On y dénombre trois vignobles : «Le Poirier du Loup», «Les Fouchères» et «L’épinette».

Découvrez également son patrimoine classé : une potale, un lavoir et deux fermes traditionnelles. La réserve naturelle Raymond Mayné est l’une des plus anciennes de Belgique. Cette ancienne carrière abrite une flore et une faune d’une grande variété.



Fête des Artistes et artisans



Chaque année durant le troisième dimanche de juillet, l’extraordinaire «La Foire Artisanale de Torgny» réunit une centaine d’artisans et d’artistes de la région. L’occasion d’y découvrir les saveurs du terroir, les viticulteurs torgnolais ainsi que les animations de rue et autres prestations musicales et artistiques. Voici donc une belle occasion de flâner, rencontrer, écouter, découvrir, acheter ou tout simplement goûter dans l’un des plus beaux cadres qui soit !



Pour les gourmands



Offrir une cuisine de qualité, des produits frais, le tout dans une ambiance familiale, voilà la devise du restaurant La Romanette du Beau Village de Torgny. Voici donc une belle adresse pour découvrir les produits du terroir et autres plats régionaux, comme les saucissons gaumais, la touffaye ou encore les fromages accompagnés de la bière d’Orval ou d’une bière Gaumaise.



Autre adresse à ne pas manquer, La Grappe d’Or est le restaurant gastronomique étoilé du chef Clément Petitjean. Sa cuisine créative réinterprète tradition et terroir. Cette élégante adresse propose également des chambres d’hôtel.



Trouvez plus d’info sur www.beauxvillages.be ou auprès de www.torgny.be

Hélène Bernard, « Tintine Reporter » pour la Wallodyssée, était l'invitée en direct de Philippe Lorain ce vendredi vers 7h20 :