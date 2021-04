La Transardennaise : le guide qui vous emmène en balade sur plus de 200 kilomètres

L’itinéraire GTA qui compte parmi les plus grands coups de cœur, est certainement " La Transardennaise ", parce que c’est avec cet itinéraire que l’aventure a débuté !

Créée en 1980, " La Transardennaise " est le premier grand itinéraire de randonnée GTA (Grande Traversée des Ardennes) traversant l’Ardenne : un itinéraire pédestre balisé avec les signes GTA (jaune et blanc) reliant La Roche-en-Ardenne à Bouillon, en passant notamment par Saint-Hubert et Nassogne.

Considérée comme l’un des plus beaux itinéraires de randonnée en Belgique, La Transardennaise traverse les forêts de l’Ardenne authentique, des vallées splendides (la Lesse, l’Ourthe et la Semois) et des paysages enchanteurs du Luxembourg belge. L’itinéraire se décline aussi pour la randonnée VTT, le vélo, la découverte à moto ou en auto.