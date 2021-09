"La Solidaire" course nature en équipe ce 25 septembre - Luxembourg Matin - 20/09/2021 Associer les personnes à mobilité réduite aux plaisirs de la course nature et promouvoir la solidarité entre coureurs, telle est la philosophie de la course "La Solidaire" Cette course nature en équipe se déroulera ce 25 septembre au départ du Rox à Rouvroy organisée par le Rotary Club de Virton. Parcours de 6 ou 12 km Equipes de 6 à 11 coureurs 500 euros par équipe pour les grandes entreprises 250 euros par équipe pour les PME, ASBL et Associations. 5 euros pour les marcheurs Cette année, il a été décidé d'aider les associations (PMR, handicap,...)qui ont été touchées par les inondations de ce mois de juillet! Tous les gains engendrés par cette formidable journée seront intégralement reversés à un projet bien spécifique validé par notre district rotarien! Tous solidaires! Ecoutez Samuel Lecerf du Rotary Club, invité de Luxembourg matin ce lundi. Et pour en savoir plus c'est notamment via la page FACEBOOK