La Semaine Numérique : Wellin en mode positif

L'équipe de Wellin-Compétences : la Dream Team Dominique Deprez : - Coordinatrice responsable de Wellin-Compétences; - Ergothérapeute de profession et au service des aînés depuis de nombreuses années. Actuellement, Chargée par ma commune de l'aide à la mise en place du projet "Wellin compétence". En cette période si particulière, anxiogène, c'est le bon moment pour se re-connecter virtuellement aux autres! A mes heures perdues, je suis une passionnée par la fibre laineuse et du bricolage. Melanie Lahaye : - Bénévole depuis de nombreuses années au sein de la Maison d'accueil communautaire de Wellin, amoureuse des arts et de mon village c'est donc tout naturellement avec enthousiasme que j'ai rejoints la team de "Wellin compétences", un projet ambitieux et vivant ! - Photographe, artiste aux multiples casquettes, j'aime particulièrement pouvoir mettre ma passion aux services des autres. Marie-Anne Delahaut: - Admistratrice système en charge du portail de Wellin-Compétences; - Fondatrice de MAD-Skills "Maîtrisez, Appliquez et Dynamisez vos talents et compétences en ligne !". - © Wellin-Compétences

La semaine numérique : c'est également à Wellin ce 14 octobre - Luxembourg Matin - 12/10/2020 La Semaine Numérique débute aujourd'hui, lundi 12 octobre. Elle se poursuivra jusqu'au 23 octobre. 5 communes y participent en province de Luxembourg : Habay, Tintigny, Bertrix, Marche et Wellin. Dominique Deprez, référente des aînés sur la commune de Wellin, nous présente, au micro de Philippe Lorain, l'activité qui va se dérouler ce mercredi soir...