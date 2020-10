La Semaine Numérique du 12 au 23 octobre notamment à Habay-la-Neuve

Nathalie Lempereur, responsable de l'Espace Public Numérique (EPN) de Habay - Luxembourg Matin -... Du 12 au 23 octobre se tient la "Semaine Numérique" événement participatif et décentralisé, en Wallonie et à Bruxelles, qui défend l’éducation aux médias numériques, l’appropriation d’Internet et des outils digitaux par le grand public. Et la province de Luxembourg est bien entendu concernée avec de nombreuses activités proposées au grand public. Vous en trouverez tout le détail ICI Et dans Luxembourg Matin ce vendredi, nous recevions Nathalie Lempereur, responsable de l'Espace Public Numérique (EPN) de Habay qui propose une activité intitulée "Organiser ses futures cultures avec OpenJardin" OpenJardin est un logiciel puissant, libre et gratuit qui a été conçu pour la permaculture mais tout jardinier y trouvera son bonheur grâce à une bibliothèque riche de plantes (avec une base de données riche sur les plantes amies et "ennemies", des aides pour la rotation des cultures, un gestionnaire de tâches, une plateforme de dessin pour délimiter ses parcelles, ...). Il a d’autant plus l’avantage de pouvoir être complété par de nouvelles variétés de plantes et s’adapte à vos exigences. Après avoir récolté les légumes de son potager, l’hiver laisse plus de temps au jardinier pour préparer la future saison, l’occasion de prendre le temps de découvrir ce logiciel qui s’avérera une aide utile dans la gestion de ce dernier. Ce logiciel est très complet pour les professionnels également. Quand le numérique apporte une aide précieuse à l’écologie ! Atelier en visioconférence uniquement ! (en raison de la crise sanitaire) Accès aux tutoriels en vidéo. Le premier atelier sera une présentation du programme et son utilisation. Le second sera dédié aux questions/réponses. Quand : le vendredi 16 octobre de 10 h à 11H30. Infos 063/404639