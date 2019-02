La Semaine du Job Etudiant débute ce vendredi

Infor Jeunes Luxembourg coordonne "La semaine du job étudiant" du 1er au 8 mars (vacances de Carnaval). Lors de cette semaine, pas moins de 11 Actions Job Etudiant sont proposées dans toute la province (Arlon, Aubange, Bastogne, Fauvillers/Martelange, Florenville, Habay, Houffalize, Neufchâteau, Paliseul, Vaux/Sûre et Virton). Une nouvelle action est organisée à Neufchâteau pour cette édition 2019.

Les Actions Job Etudiant offrent une aide considérable dans la recherche d’un travail étudiant. Sur place, des ateliers aident les participants à rédiger un CV et à préparer un entretien d’embauche. Des ateliers sur " l’estime de soi " sont prévus à Neufchâteau, Habay et Paliseul. Cette dernière action verra aussi un accueil " spécial parents ". Ces ateliers sont assurés par les nombreux partenaires de chaque action. Il est à noter qu’une navette assurera les déplacements pour les jeunes des communes Fauvillers et Martelange (inscriptions : pcs.martelange@gmail.com).

Les jeunes ont également la possibilité d’obtenir de l’information sur la législation du travail étudiant (cotisations sociales, répercutions sur allocations familiales, impôts, etc). De nouvelles règles sont en vigueur concernant les allocations familiales, ce sera l’occasion d’en prendre connaissance.

Enfin, cerise sur le gâteau, les étudiants peuvent postuler directement chez les employeurs présents ou faire leur choix parmi les offres proposées en exclusivité ce jour-là. Si vous êtes employeur, il est encore temps de nous faire parvenir vos propositions de job étudiant en vous rendant sur notre site https://www.actionjob.be/publier-un-poste/

Toutes les dates et informations sur www.actionjob.inforjeunes.be ou au 063/23 68 98 (Infor Jeunes Luxembourg).

Les actions en province de Luxembourg :

Vendredi 1er mars de 16h à 20h (" After School ") à Arlon (Le Palais)

Lundi 4 mars de 14h à 17h à Neufchâteau (Espace 29)

Lundi 4 mars de 14h à 17h à Florenville (Espace Culture-Emploi)

Mardi 5 mars de 14h à 17h à Aubange (Bibliothèque Hubert Juin)

Mardi 5 mars de 14h à 17h à Vaux/Sûre (Salle "Le Bar à Thym")

Mercredi 6 mars de 13h à 16h à Bastogne (Administration Communale)

Mercredi 6 mars de 13h à 17h à Virton (BiblioNef)

Jeudi 7 mars de 14h à 17h à Fauvillers (CPAS) – Navette au départ de Martelange à 14h30

Jeudi 7 mars de 14h à 16h30 à Houffalize (Vayamundo)

Vendredi 8 mars de 13h à 17h à Habay (Espace Bologne)

Vendredi 8 mars de 13h à 16h à Paliseul (Administration Communale et EPN)

Sans oublier l’Action Job Etudiant de Marche ce mercredi 27 février de 13h à 17h au Centre Télématique ainsi que les salons de l’étudiant organisés par les Maisons de l’Emploi de Vielsalm (16 mars de 9h30 à 13h30) et de Barvaux.

Action Job Étudiant

En route vers TON job étudiant…

Qu’est-ce qu’une Action Job Etudiant ?

Le terme " Action Job Etudiant " regroupe toute une série d’événements ayant pour sujet le travail étudiant. Lors de ces journées, les jeunes ont notamment l’occasion de :

rédiger un CV avec l’aide de professionnels

participer à un atelier ‘Simulation d’entretien d’embauche’

rencontrer des employeurs (agences intérims, entrepreneurs…)

consulter des offres

recevoir de l’information sur la législation en vigueur

…

La présence d’employeurs potentiels est un atout non négligeable dans la recherche d’un job. En effet, les étudiants peuvent ainsi postuler directement (après s’être préparés aux ateliers) et les employeurs ont la possibilité de rencontrer leurs futurs jobistes.

Chaque Action Job est différente de par le territoire sur lequel elle a lieu et les partenaires qui l’organisent. En effet, autour de la table nous retrouvons : des centres d’information jeunesse, des organismes d’insertion socio-professionnel, des Communes, des Maisons de Jeunes et Educateurs de Rue, des Agences de Développement Local, des CPAS, les Maisons de l’Emploi… Bref, un réseau très riche en partenaires !

Des Actions Job… Pour quoi ? Pour qui ?

Si on tend l’oreille dans le courant des mois de février, mars ou avril, nous pouvons facilement découvrir que ce type d’initiative est entrepris dans plusieurs régions, que ce soit en province de Luxembourg (Arlon, Aubange, Bastogne, Durbuy, Fauvillers, Florenville, Habay, Houffalize, Martelange, Paliseul, Vaux/Sûre, Virton, Vielsalm, Marche), voire plus largement en Wallonie (Malmédy, Huy, Verviers, Ath, Tournai…). Ce n’est pas un hasard.

Aujourd’hui, plus que jamais, les jeunes éprouvent le besoin ou l’envie de gagner leur argent de poche, de s’occuper intelligemment pendant les vacances et/ou de s’enrichir d’une nouvelle expérience. Et pourtant, la démarche à suivre pour décrocher LE JOB étudiant n’est pas si simple. Le jeune doit être bien informé pour savoir ce qu’il doit entreprendre.

A commencer par… réaliser son tout premier CV ! Bien qu’Internet soit un outil de premier choix, rien ne remplace l’accompagnement d’un professionnel avisé.

Ces journées permettent aux jeunes de trouver l’encadrement nécessaire pour pouvoir entreprendre de manière optimale leur première recherche de job ! Toutefois, l’étudiant qui a déjà de l’expérience dans le domaine sera preneur également puisque ce sera l’occasion pour lui de rencontrer des employeurs, s’inscrire auprès des agences intérims présentes et consulter les offres de jobs.

Le jeune trouvera également une information complète sur la législation du job étudiant (Combien d’heures puis-je travailler ? Et mes allocations familiales ? Qu’en est-il des impôts ?...)

Une action commune en Wallonie

Comme en 2018, les centres Infor Jeunes s’unissent autour du job étudiant. Ainsi, le jeune pourra bénéficier de précieux conseils en matière de réalisation de CV ou sur la législation en vigueur sur l’ensemble du territoire wallon.

Un carnet, commun à tous les centres Infor Jeunes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, reprenant les différents points de la législation, un CV type, une lettre de motivation et des tuyaux afin de trouver son job étudiant, sera distribué à chaque participant des Actions Job Etudiant. Cette brochure est le fruit d’une concertation commune entre les différents centres Infor Jeunes et est éditée par la Fédération Infor Jeunes.

Les différentes actions en Région Wallonne sont reprises sur le site www.actionjob.inforjeunes.be

Infor Jeunes et le job étudiant

Infor Jeunes Luxembourg, centre d’information jeunesse reconnu et agréé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, a pour mission d’apporter une information analysée, vérifiée et mise à jour. Sa zone d’actions est l’ensemble de la province de Luxembourg. Infor Jeunes apporte une réponse à toute question en lien avec des thématiques telles que l’enseignement, l’emploi, le logement, la santé, les loisirs, la mobilité…

De nos jours, le nombre de jobistes ne cesse d’augmenter. Ces premières expériences avec le monde du travail sont souvent sources de questionnement et c’est donc tout logiquement qu’Infor Jeunes joue son rôle d’informateur, de facilitateur et d’émancipateur sur cette thématique.

Infor Jeunes peut être vu comme LE spécialiste en matière de job étudiant au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Depuis 40 ans, les permanences sont un lieu d’accueil et d’information. Vu l’intérêt pour le " Job étudiant ", Infor Jeunes a mis sur pied différentes pistes d’actions qui évoluent d’année en année et que nous vous invitons à découvrir à la fin de ce dossier.

Le site actionjob.be,

un outil pour les jeunes et pour les employeurs

Le site actionjob.be comporte 5 facettes :

La promotion des actions organisées ;

L’information (législation du job étudiant) à destination des jeunes ;

Une boîte à outils ;

Une aide pour postuler ;

La récolte d’offres de job étudiant.

La promotion des actions organisées

Toutes les Actions Job Etudiant sont reprises en détail sur ce site (dates, lieux, horaires...).

L’information à destination des jeunes

Le site comprend un volet " information " dédié à la thématique du job étudiant. Partie indispensable tant le sujet peut paraitre complexe : contrat d’occupation étudiant, allocations familiales, impôts… bref, toute la législation relative au travail étudiant.

Une boîte à outils

Le site Actionjob.be s’est doté d’une boîte à outils afin de faciliter les démarches entreprises concernant le job étudiant. On y retrouve :

Un outil calculateur afin de s’y retrouver dans les quotas à ne pas dépasser afin de conserver ses droits en termes d’allocations familiales, de cotisations sociales, d’imposition aux parents et au jeune.

Un outil d’aide à la création de CV.

La brochure Action Job Etudiant reprenant toutes les infos essentielles sur le sujet. Cette brochure est distribuée à tous les participants des Actions Job Etudiant.

Un lien vers Student@work afin de se procurer l’attestation du nombre d’heures déjà prestées.

Une aide pour postuler

Ce volet reprend des pistes et tuyaux pour aider le jeune dans sa recherche de job étudiant : le CV, la lettre de motivation, l’entretien d’embauche, où envoyer son CV, trucs et astuces pour la recherche…

La récolte des offres des employeurs

Que ce soit pour pallier aux congés d’employés ou pour répondre à une charge de travail supplémentaire. Une entreprise peut trouver son avantage à engager des étudiants pendant les vacances ou durant l’année.

L’engagement d’une personne sous contrat d’occupation étudiant comporte aussi un atout financier pour l’employeur. En effet, celui-ci versera une cotisation patronale réduite à l’ONSS. Qui plus est, le salaire à verser est relatif à l’âge du jeune.

Le site " actionjob.be " peut donc les aider ! En publiant gratuitement leur(s) offre(s), ils se feront connaitre auprès d’un large public. En effet, leur annonce sera diffusée dans les actions concernées.

Les offres d’emploi récoltées sur ce site sont donc prioritairement présentées lors des Actions Job.

Infor Jeunes invite les employeurs à avoir le réflexe Action Job !

Les Actions Jobs Etudiants

en province de Luxembourg

Arlon, 12ème édition en 2019

Le projet est né d’un constat établi au Centre Infor Jeunes Luxembourg. De nombreuses demandes à propos du job étudiant arrivent chaque année dans le cadre de nos permanences. C’est pourquoi l’idée d’une journée consacrée à ce sujet a vu le jour. Mais que devait proposer une telle initiative ? Des infos, une aide à la réalisation du CV et des offres de jobs bien entendu !

En 2007, première Action Job Etudiant à Arlon

Cette action a pour but d’offrir la possibilité aux jeunes de mettre toutes les chances de leur côté afin de décrocher un job étudiant. C’est ainsi que nous pouvons retrouver deux pôles lors de cette journée : un pôle " préparation à l’embauche " et un pôle " rencontre avec les employeurs ".

Au fil des années l’Action a pris de plus en plus d’ampleur. Après les deux premières années, les organisateurs ont élargi le créneau horaire au vu de l’affluence. En effet, en 2018, pas loin de 100 jeunes ont participé à cette manifestation !

Durant cette journée dédiée au travail étudiant, Infor Jeunes Luxembourg accueille, dans les locaux du Palais, des organismes spécialisés dans la rédaction de CV et dans la préparation des entretiens d’embauche (Plan de Cohésion Sociale, SOS Dépannage, Jeunes CSC, stagiaires Infor Jeunes, membres du réseau Infor Jeunes (PRIJ Bastogne, IJ Marche, la Fédération Infor Jeunes, permanents Infor Jeunes). Ceux-ci ont pour mission de préparer au mieux les jeunes en les aidant à réaliser leur CV et en leur transmettant des conseils sur le monde du travail.

Des séances d’informations sur la législation en vigueur à propos du travail étudiant, données par Infor Jeunes Luxembourg, ont lieu dans ce cadre. Des ordinateurs permettent aux jeunes de peaufiner leurs CV. Une collaboratrice du Centre Régional d’Information Jeunesse de Nancy est également présente afin de proposer les offres de jobs en Lorraine et en France. Les offres du Grand-duché de Luxembourg sont, quant à elles, affichées.

Dans le même temps, différentes agences intérims d’Arlon, et leurs lots d’offres de jobs, ainsi que quelques employeurs désireux d’engager des étudiants sont présents afin de rencontrer les étudiants. Une guide spécifique sur le job étudiant est distribuée à chaque participant.

Comme en 2018, la formule " nocturne " a été choisie. L’événement aura lieu de 16h à 20h le vendredi 01 mars en ouverture de la semaine du job étudiant.

L’initiative d’Arlon fait des petits en province de Luxembourg !

Le succès rencontré sur Arlon a donné l’envie au Centre Infor Jeunes Luxembourg de développer cette initiative dans d’autres communes. En effet, le public rencontré à Arlon vient principalement des alentours. Les jeunes situés un peu plus loin ne peuvent donc pas bénéficier de cette action !

Dans la même dynamique que la décentralisation des points Infor Jeunes qui ont pour objectif de se rapprocher d’un public qui n’a pas accès aisément à l’information, la décentralisation du projet " Action Job Etudiant " a pour mission de donner la possibilité aux jeunes d’accéder à ce type d’offre.

Pour arriver à mettre en place une organisation similaire à celle qui existe sur Arlon, le Centre Infor Jeunes Luxembourg fait appel à son réseau issu de la décentralisation et des partenaires de terrains.

Les collaborateurs privilégiés d’Infor Jeunes Luxembourg, au travers du Point Relais Infor Jeunes de Bastogne (AMO Media Jeunes) et des Points d’Information Communaux (communes, CPAS, maison des jeunes, centre culturel…), mettent tout en œuvre afin de proposer une action complète dans leur commune.

Les communes de Virton et Martelange se sont ajoutées à la semaine du job étudiant en province de Luxembourg en 2018. La commune de Martelange s’associe avec celle de Fauvillers pour proposer une action conjointe. Dans cette optique, une navette est prévue à partir de l’administration communale de Martelange vers les villages des deux communes (inscriptions : pcs.martelange@gmail.com).

2019 accueille une nouvelle action à Neufchâteau. Les acteurs locaux mettent tout en œuvre pour faire de cette action un succès.

Les chiffres de 2018

En 2018, 592 jeunes sur 829 participants ont répondu à l’appel des Actions Job Etudiant.

La majorité des étudiants s’étant présenté à ces événements sont âgés entre 15 et 17 ans.

Une note moyenne de 16/20 a été attribuée aux Actions Job Etudiant de 2018 (résultats de l’enquête proposée lors des événements).

Multiplication des actions en province de Luxembourg

La multiplication des actions en province de Luxembourg permet à un maximum de jeunes de bénéficier des aides à l’embauche initiées lors de ces journées. En effet, les jeunes des entités où se déroulent les Actions Job Etudiant sont présents en masse. Viennent ensuite les jeunes des villages situés aux alentours de l’événement et on retrouve même des jeunes participant à plusieurs actions. Ceci permet au plus grand nombre, même avec les difficultés de mobilité bien connues en province de Luxembourg, de jouir des services actifs le jour de ces actions.

Les ateliers " préparation à l’embauche "

On remarque que tous les ateliers mis en place lors des Actions Job Etudiant remportent un franc succès. Les jeunes sont extrêmement satisfaits de pouvoir repartir avec leur CV (bien souvent leur premier CV), d’avoir participé à une simulation d’entretien d’embauche et de connaître les bases de la législation. Néanmoins, la consultation d’offres d’emploi et la rencontre avec les employeurs sont les deux postes les plus demandés.

Les employeurs

L’opportunité offerte aux employeurs de participer à ces après-midis, afin de recruter eux-mêmes leurs étudiants, ou d’insérer leurs offres de job sur le site https://www.actionjob.be/publier-un-poste/ contribue au succès local des actions. Nos partenaires n’hésitent pas à les sensibiliser sur l’engagement d’étudiant et à les accompagner dans leurs démarches à ce propos.

En 2018, les partenaires ont pu récolter pas moins de 157 offres de postes en matière job étudiant et 24 employeurs étaient présents afin d’effectuer leur recrutement.

La qualité des organismes contribuant aux différents ateliers est hautement appréciable ainsi que tous les partenaires organisateurs des différentes Actions Job Etudiant de la province.

Nous pouvons constater que les employeurs recherchant des étudiants sont :

Les agences interims (entreprise de nettoyage, foire agricole, grande distribution, HoReCa, magasins spécialisés…).

Les administrations communales pour leurs différents services (animateurs pour les plaines de vacances, service travaux, projet " été solidaire "…).

L’HoReCa et les fast-foods sont toujours des secteurs friands de main d’œuvre étudiante durant les vacances scolaires.

La grande distribution recrute également son lot d’étudiant.

Les plus petites entreprises désireuses d’avoir un coup de main voire de donner leur chance à un étudiant afin qu’il se fasse de l’expérience (de plus en plus rare).

Le job étudiant ne sert pas qu’à remplacer un membre du personnel parti en congé. Cela permet aussi de palier à des surcharges de travail éventuelles, d’effectuer un inventaire, de rafraichir les locaux, d’entretenir les espaces extérieurs…

La flexibilité du travail étudiant permet ce genre de tâches. Avoir des étudiants au sein de son entreprise démontre son dynamisme et renvoie une image " jeune " aux yeux des autres.

La semaine du job étudiant 2018

Avec plus de 800 participants en 2018 pour l’ensemble des actions, Infor Jeunes désire proposer des actions encore plus intenses en 2019.

11 Actions Job Etudiant se dérouleront du 01 mars au 08 mars (semaine des vacances de Carnaval) et ce sur l’ensemble du territoire de la province.

En voici les détails :

Le 1er mars de 16h à 20h " after school " au Palais (Place Léopold) à ARLON – 12ème édition.

123 participants en 2018.

Le Palais est l’endroit idéal afin de regrouper tous les ateliers et les employeurs présents (IKEA, DECATHLON, TRACE, TEMPO TEAM, RANDSATD, ADECCO).

Cet événement reste LE rendez-vous incontournable du job étudiant pour la région d’Arlon!

Le 4 mars de 14h à 17h à l’Espace Culture-Emploi (rue de l’Eglise, 13) à FLORENVILLE –

10ème édition. 46 participants en 2018.

L’Action Job Etudiant de Florenville entamera la semaine du job étudiant en province de Luxembourg le lundi des vacances de Carnaval.

En collaboration avec l’Espace Culture-Emploi, la Maison des Jeunes de Chiny et de Florenville, la Bibliothèque Publique Florenville-Chiny et l’Agence Locale pour l’Emploi de Florenville.

NOUVEAU ! Le 4 mars de 14h à 17h à l’Espace 29 (Avenue de la Victoire, 25) à NEUFCHÂTEAU –

1ème édition.

Première édition pour Neufchâteau. Tout a été mis en œuvre afin de proposer une action réussie. En collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale et l’ADL de Neufchâteau.

Le 5 mars de 14h à 17h à la Bibliothèque Hubert Juin (Grand Rue, 64) à ATHUS –

9ème édition. 104 participants en 2018.

Le rendez-vous est toujours fixé à la Bibliothèque Hubert Juin pour un accueil optimal et des ateliers dynamiques.

En collaboration avec la Commune d’Aubange (Service Jeunesse), les Educateurs de Rue, la Maison de Jeunes d’Aubange, la Bibliothèque Hubert Juin et l’Agence de Développement Local d’Aubange.

Le 5 mars de 14h à 17h au Bar à Thym (Chaussée de Neufchâteau, 45) à VAUX/SÛRE –

6ème édition. 36 participants en 2018.

La commune de Vaux/Sûre accueille sa sixième édition de l’Action Job Etudiant. L’ADL de Martelange-Fauvillers-Léglise-Vaux/Sûre s’est mobilisée pour récolter un maximum d’offres de jobs sur la région. Action réalisée en collaboration avec la commune de Vaux/Sûre.

Le 6 mars de 13h à 17h à la Biblionef (Esplanade de l’Avenue Bouvier, 4A) à VIRTON –

3ème édition. 85 participants en 2018.

Une troisième Action Job Etudiant aura lieu à Virton en collaboration avec la commune de Virton et la Maison de Jeunes. Celle-ci viendra conforter le succès de l’édition précédente qui a vu son nombre de participants doublé.

Le 6 mars de 13h à 16h à l’Administration Communale (Rue du Vivier, 58) à BASTOGNE –

9ème édition. 154 participants en 2018.

Le Point Relais Infor Jeunes de Bastogne (l’AMO Média Jeunes) en collaboration avec la Commune de Bastogne, le CPAS de Bastogne et l’Agence de Développement Local de Bastogne et de Tenneville-Bertogne-Saint-Ode réédite une action qui a connu un beau succès en 2018.

Le 7 mars de 14h à 16h30 à Vayamundo (Ol Fosse d’Outh, 1) à HOUFFALIZE –

6ème édition. 39 participants en 2018.

Le Point d’Information Communal Infor Jeunes, la commune et le CPAS d’Houffalize, la commune de La Roche et l’ADL de Houffalize-La Roche proposent une sixième édition de l’Action Job Etudiant. Tous les ateliers sont regroupés à Vayamundo afin de faciliter l’accès des jeunes à cet événement.

De nombreuses offres sont disponibles grâce à la contribution des communes d’Houffalize, La Roche et Bertogne.

Le 7 mars de 14h à 17h au CPAS (Place Communale, 310) à FAUVILLERS –

7ème édition. 18 participants en 2018.

Le CPAS de Fauvillers, en collaboration avec le Plan de Cohésion Sociale, l’ADL de Martelange-Fauvillers-Léglise-Vaux/Sûre et le Conseil Consultatif des Jeunes de la Commune de Fauvillers présentent une septième édition au sein de leur commune. Cette action est couplée avec la commune de Martelange. Des employeurs comunaux ont répondu à l’appel et seront présent afin d’effectuer leur recrutement. Une navette est proposée à partir de l’administration communale de Martelange vers les villages des deux communes.

Le 8 mars de 13h à 17h à l’Espace Bologne (Place Pierre Nothomb, 7) à HABAY –

7ème édition. 119 participants en 2018.

Suite au succès de l’édition 2018, le CPAS de Habay en collaboration avec la Maison des Jeunes de Habay, le Centre Culturel, l’EPN, le Plan de Cohésion Social de Habay-Tintigny et l’ADL de Habay-Tintigny se lancent dans une septième édition à l’Espace Bologne.

Le 8 mars de 13h à 16h à la Salle du Conseil de l’Administration Communale (Grand Place, 1) et à l’EPN à PALISEUL – 6ème édition. 105 participants en 2018.

Sixième édition pour le Point Infor Jeunes de Paliseul. Cette action est réalisée en partenariat avec le Plan de Cohésion Social et l’ADL de Bertrix-Bouillon-Paliseul-Herbeumont. Grand succès en 2018 car son nombre de participants a triplé.

Signalons également l’Action Job Etudiant organisée par le Centre Infor Jeunes de Marche qui aura lieu ce mercredi 27 février de 13h à 17h au Centre de Support Télématique.

Vous trouverez bien sûr toutes les informations concernant ces actions (contact, lieu, horaire, description...) sur le site ACTIONJOB.INFORJEUNES.BE

