La semaine du Commerce Equitable en province de Luxembourg

La Semaine du Commerce équitable est une campagne annuelle qui met à l’honneur le commerce et les produits équitables dans tout le pays. Dans toute la Belgique, et donc forcément en province de Luxembourg, pendant 10 jours, des activités sont organisées afin de se familiariser, de manière ludique, avec le commerce et les produits équitables. La Semaine du Commerce équitable est une initiative du Trade for Development Centre de l’Agence belge du développement en collaboration avec les plus grandes associations de commerce équitable en Belgique.