La Rue et Toi : le festival des artistes et des artisans ce week-end à Ruette

Le Festival d’artistes et d’artisans la Rue et Toi se déroulera du 10 au 12 août à Ruette, près de Virton. Au programme, des concerts, des artisans, des expositions, des animations de rue, des ateliers, des conférences, des food Trucks…

Un peu d’Histoire.



L’aventure a commencé en 2001 avec quelques artistes ruettois qui ont réuni leurs talents artistiques et ont ouvert leurs maisons pour y exposer leurs œuvres. Au fil des années, l’événement a pris de l’ampleur et s’est étendu à toute la Gaume et au-delà.

Durant ce long week-end d’assomption, le village se transforme en une énorme galerie d’arts à l’ambiance conviviale, familiale et détendue avec quelque 5000 visiteurs.

L’événement est également rythmé par des animations musicales, des ateliers et de la petite restauration. La Rue et Toi s’inscrit désormais en tant que référence culturelle incontournable de la Gaume et au-delà.

Depuis 2017, l’événement est devenu biennal. Un choix qu’ont fait les organisateurs afin d’offrir un festival de meilleure qualité encore à son fidèle public.

2017 marque également la volonté de diversifier les prestations de la " Rue et Toi " avec plus de concerts, d’art de rue, de spectacles, d’ateliers, etc. tout en gardant l’âme du festival, c’est-à-dire l’Art.



QUOI DE NEUF En 2019 ?

La réouverture du presbytère

Son absence a été remarquée… en 2017. Mais ça y est ! Après des mois de travaux de rénovation, le presbytère rouvre ses portes cette année. Les visiteurs pourront à nouveau profiter de la beauté des lieux ainsi que de la cour intérieure où se tiendra une scène avec bar et restauration. Des expositions sont prévues à l’intérieur.

Un parcours d’exposition plus étoffé

Les organisateurs ont bien pris en compte les désirs des visiteurs lors de l’édition 2017 d’avoir un parcours d’exposition plus étoffé. C’est pourquoi ils se sont concentrés sur le nombre d’exposants afin que le parcours du visiteur lui permette de découvrir le village et plus d’artistes.



Un thème sur l’art de la récup : Rest’Art !

La récup ou l’upcycling, c’est quoi ? C’est la récupération de matériaux ou de produits dont on n’a plus usage afin de les transformer en matériaux ou en produits de qualité supérieure. On recycle donc " par le haut ". Ces objets reçoivent une seconde vie et ne sont pas jetés aux ordures.

Un festival toujours plus engagé dans la cause environnementale

Cette année le festival s’engage encore plus à être vert et durable. Les organisateurs mettent tout en place pour que leur festival soit le plus respectueux possible de l’environnement.

Charte : tous les bénévoles et fournisseurs se sont engagés à respecter la charte interne. Jetons réutilisables : jetons qui sont utilisés d’année en année.

Gobelets réutilisables : gobelets qui sont fournis par la Province du Luxembourg.

Tri des déchets : les déchets sont triés sur le site afin qu’ils soient envoyés au recyclage. Covoiturage : les différents points de covoiturage sont répertoriés sur le site internet.

Communication : réduction des supports papier au strict minimum.

Les BASES

Des objectifs qui rencontrent les valeurs du festival.

L’objectif principal du Festival est de promouvoir un accès démocratique à la culture. En effet, l’entrée à la manifestation est entièrement gratuite. Il s’agit d’un événement familial, convivial et accessible à tous. L’événement met également un point d’honneur à faire découvrir les talents locaux, sous toutes leurs facettes artistiques. Ruette est un village avec un patrimoine architectural très riche. Le Festival s’efforce de respecter ce cadre unique en s’inscrivant un maximum tant d’un point de vue esthétique qu’écologique.



Un comité dynamique et des dizaines de bénévoles :

L’organisation de la Rue et Toi est portée par un comité composé de 10 membres. Par soucis de constamment améliorer les éditions futures, elle attache une grande importance aux retours que lui apportent les artistes, bénévoles et visiteurs suite à l’événement. Le comité met donc en place des moyens via les réseaux sociaux, discussions ou questionnaires afin d’avoir le meilleur feed-back possible.

L’équipe accorde également une attention particulière à ses bénévoles, sans qui la manifestation ne pourrait avoir lieu. En effet, ce sont plus de soixante bénévoles qui se relaient durant le week-end pour assurer l’accueil et le bon déroulement aux bars, à la restauration, aux caisses ou encore au parking. Ils contribuent à l’ambiance conviviale de la Rue et Toi.

Une année sur deux, un souper des bénévoles est organisé afin de les remercier pour leur disponibilité et leur dévouement.



Un patrimoine mis à l’honneur :

N’oublions pas l’un des rôles premiers de la Rue et Toi : la mise en avant de la beauté du village de Ruette et de son patrimoine. Pour se faire, la Rue et Toi illuminera son village en soirée : l’Eglise, le Presbytère, certaines maisons anciennes, le club des jeunes, etc.

Le Festival insuffle une ambiance chaleureuse de fête de village avec tonnelles et guirlandes lumineuses. Il a pour but de rassembler sur la place du village afin de partager de bons moments.

PROGRAMMATION MUSICALE

Samedi 10

Cré Tonnerre (Gaume)

Gustave Brass Band (Gembloux)

Dimanche 11

Los Pepes (Namur)

Winter Wood (Namur)

Super Hérisson (Namur)

Telegraph (Paris)

Straps (Gaume)

Léa Pochet (Gaume)

Closer (Bruxelles)

Endless Ridless (Namur)

LUNDI 12

Telegraph (Paris)

David Lombard (Liège)

Big Horse (Bruxelles)