La Rando Cap 48 : en moto entre Walhain et Marche-en-Famenne

Une 16e édition avec plein de nouveautés !!!

La Rando CAP48 avec Classic 21 est de retour, et avec plein de nouveautés ! En club ou en solo, sortez vos blousons, enfourchez votre moto et rendez-vous à Walhain qui nous accueille pour cette nouvelle édition. Le départ s’organisera depuis le Centre Sportif de Walhain, pour parcourir ensemble la campagne brabançonne jusqu’au WEX de Marche-en-Famenne.

Samedi 7 septembre : Centre sportif de Walhain

12-13h : inscriptions

14h : départ de la balade

Motard ou non, on booke la date, ami.e.s et famille (sans oublier les enfants !) et on se donne rendez-vous au WEX de Marche-en-Famenne pour profiter ensemble d'une foule d'animations !

14h : Accueil

17h30 : Concerts : Eagles Road, le groupe metal le plus glamour de la Wallifornie et le Classic 21 Band composé de vos animateurs préférés en concert

Assistez à l'arrivée spectaculaire de centaines de motards.

Profitez des bars & foodtrucks.

Essayez vos enfants à la moto avec Fedemot.

Rencontrez vos animateurs préférés.

Rencontrez l'asbl Bike'er'Nick, soutien aux motards accidentés.

Tentez de remporter un week-end en moto grâce à Yamaha.

Découvrez plein d'autres surprises sur place !

Toutes les infos ici