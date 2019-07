Floréal à La Roche-en-Ardenne : la plus longue brochette de bonbons pour Viva For Life -... Dans le cadre de Viva for Life, l'équipe du Floréal de La Roche-en-Ardenne (Centre de vacances) et du camping Floréal La Roche vous invite à les aider ce samedi 20 juillet 2019 à 11h à travers un défi original : confectionner la plus longue brochette de bonbons en 2h !!! Tous les bénéfices seront versés au profit de la petite enfance vivant dans la pauvreté chez nous. Ce jeudi matin vers 07h20 nous avons appelé la directrice du Floréal, Monique Magonette...