La Oof : une bière spéciale qui a vu le jour à Neuchâteau

Eric Simon, de Neufchâteau, s’est lancé dans l’élaboration d’une bière spéciale en hommage à son papa : la "Oof".

Le papa d’Eric, Willy Simon, 83 ans, a vu sa santé se dégrader en 2019. Il a travaillé plus de trente années dans la mine d’ardoises de Warmifontaine. Il y a travaillé très durement afin d’offrir des études supérieures à ses trois enfants. Eric Simon a donc voulu lui rendre hommage, ainsi qu’à tous ses anciens collègues dont la plupart sont décédés.

Eric a également le souvenir que lorsque qu’il était enfant, son père rentrait du travail avec les yeux pratiquement clos, il s’asseyait alors sur le coin de la table et la maman d’Eric lui nettoyait alors le contour des yeux, qui était rempli de poussière d’ardoises. Après cette séance quotidienne, il poussait un ouf de soulagement et s’ouvrait alors une bière ambrée.

C’est avec ces souvenirs en tête, qu’Eric Simon a demandé à un ami, Fabien Callebaut, qui suivait des cours de brassage de fabriquer une bière de ce style… Après quelques essais, le produit a vraiment plu à beaucoup de personnes qui ont été désignées comme testeurs…

Fort de ces commentaires, Fabrice Callebaut et Eric Simon ont décidé de fabriquer cette bière alors en plus grande quantité, et le succès n’a pas tardé…

Après quelques salons du brasseur dont l’important salon européen de Nancy, les deux amis ont créé une vraie bière artisanale de qualité qu’ils ont appelée La OOF (de l’anglais out of office, après le bureau, le travail) .

Cette bière possède une légère amertume et une saveur bien épicée, elle titre à 6,2 degrés et devrait ravir les puristes. On la trouve déjà dans plusieurs magasins de la province, mais aussi sur Hannut, Hognoul, et même Bruxelles.

Les deux compères ont déjà d’autres idées de bières, toujours dans la même philosophie : un produit artisanal. Et le but ultime est d’ouvrir leur microbrasserie dans les années qui viennent…