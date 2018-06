La Nuit Romantique des Plus Beaux Villages de Wallonie !

Le romantisme a de beaux restes ! Les plus beaux villages espagnols et italiens en sont convaincus. Ils célèbrent depuis plusieurs années leur Nuit romantique. C’est qu’à l’heure du solstice d’été, les nuits sont courtes et douces. Lors de cette soirée, les curieux à l’âme rêveuse déambulent à la recherche des sentiments jalousement enfouis en eux. L’occasion de raviver au gré des rues la ténue braise sensible qui sommeille en eux. Une façon d’oublier pour un soir, et sans complexe, la routine de la vie quotidienne.

Une manière de savourer le romantisme à toutes les sauces… Et sur tous les accords !

La Nuit romantique se déroulera ce 23 juin dans les Plus Beaux Village de Wallonie, dont en province de Luxembourg NY (Erezee) et Our (Paliseul)

Philippe Lorain à contacté ce matin Marjorie Marlet, échevine en charge des festivités à la Commune de Paliseul.

Si vous souhaitez en savoir plus c'est via le SITE