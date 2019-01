La mincithérapie : le secret de la minceur dans la Province de Luxembourg à partir du 11 février...

Si vous voulez découvrir cette méthode, une conférence suivie d’une séance d’information est organisée à Libramont

Pour France Verheyden, conceptrice de la méthode, en écoutant notre corps, en apprenant à respecter son rythme, en le respectant, tout se réaligne en nous. Lorsque notre corps et nos émotions s'équilibrent, tout s'harmonise: nous redonnons du sens à nos vies, donc nous sécrétons plus de dopamine, donc nous retrouvons énergie et vitalité et perdons du poids naturellement.

" C’est incroyable comme nos kilos superflus peuvent nous mener loin dans la réflexion sur nous même ! Maintenant je sais que ma façon de me nourir me dit comment je vais : si je mange trop vite ou si je mange trop, je sais que c’est parce que je manque de temps, que je suis stressée, que je me mets la pression. Quand je mange pour me récompenser, c’est parce que je ne respecte pas mes limites et que manger va me permettre de me détendre… "

Ce programme est conçu pour apprendre à vivre éveillé et aligné, en étant conscient de nos boussoles intérieures, aussi bien physiques qu’émotionnelles. Il permet de créer un sentiment de sécurité et de liberté qui vient de l’intérieur, pour retrouver le plaisir d’être soi et d’habiter un corps sain.

Etre heureux en perdant du poids est désormais possible !

Si vous voulez découvrir cette méthode, une conférence suivie d’une séance d’information est organisée à Libramont, le vendredi 1er février à 20 heures.

Libr'Accueil CPAS, salle polyvalente, rue du Printemps 25 à 6800 Libramont

La conférence est gratuite, cependant pour l'organisation nous vous conseillons de vous inscrire.

Pour vous inscrire et contacter les responsables :

Secrétariat de la Mincithérapie® : secretariat@mincitherapie.org

0477/ 777.027



Notre site



Notre page Facebook