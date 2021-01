La "Mauvaise Herbe" : du bio en circuit court à Nassogne

La nouvelle coopérative bio "la Mauvaise Herbe" vient d’ouvrir une épicerie locale au centre de Nassogne…

" A Nassogne, ce qu’il nous manque, ce sont des bons légumes ! " Voilà la phrase qui a fait germer La Mauvaise Herbe et pousser ses premiers ares de salades. Si l’enthousiasme des mangeur-euse-s pour les bons goûts retrouvés a gonflé l’envie de continuer à cultiver, il n’a pas fallu deux saisons pour que les coopérateurs intègrent la dure réalité des métiers paysans.

L’évidence s’est vite imposée à l’équipe : si elle voulait " faire bien et longtemps ", il faudrait le " faire ensemble ", et donc en coopérative. Car la coopérative est véritablement un outil qui permet de mettre mangeur-euse-s et producteur-ice-s dans le même bateau, et de construire des liens d’interdépendance bénéfique. Pour bien manger les citoyen-ne-s ont besoin de producteur-rice-s en pleine forme ; et pour être en pleine forme les producteur-rice-s ont besoin de vendre leurs produits le plus facilement possible !

La Mauvaise Herbe choisit de favoriser les circuits ultracourts et de puiser ses forces dans son terroir.

La Mauvaise Herbe est également à l’origine d’une nouvelle épicerie au cœur de Nassogne :

Une épicerie qui appartient aux habitant.e.s de la commune (et des environs).

Un lieu unifié de commercialisation des produits des agriculteur.rice.s et artisan.e.s locaux.

Une épicerie qui offre des produits locaux et bios de grande qualité gustative et nutritionnelle mais aussi environnementale et sociale à des prix démocratiques et transparents.

Une épicerie dont les bénéfices sont réinvestis dans des projets, choisis collectivement, qui soutiennent le développement et le renforcement de la souveraineté alimentaire locale.

Une épicerie engagée, qui organise une solidarité mutualisée avec celles et ceux dont les fins de mois sont difficiles.

Une épicerie conviviale où chacun.e trouve sa place, où l’on se rencontre à l’occasion d’un atelier, de ses emplettes ou d’un coup de pouce, où le débat trouve sa place.

Une épicerie qui vient compléter l’offre commerciale du cœur de Nassogne pour conserver un centre-ville dynamique et attrayant.