La Marche des Flocons : le rendez-vous incontournable depuis 40 ans en Centre-Ardenne...

Depuis plus de 40 ans, ce sont des milliers de marcheurs qui ont sillonné les bois et les campagnes de Libramont-Chevigny lors de La Marche des Flocons.

Un événement qui a compté chaque année de 400 à 2400 marcheurs, contribuant à l’activité économique et sociale locale ainsi qu’à la promotion de la région et de son patrimoine.

Arrivant à sa 40e année d’existence, les membres du club de marche libramontois La Galoche Ardennaise ont souhaité penser à la pérennité de La Marche des Flocons.

C’est ainsi qu’elle sera confiée à la Jeune Chambre International Centre – Ardenne le dimanche 10 janvier 2016, lors de la passation.

Les membres du club remercient d’ores et déjà celles et ceux qui sont venus si nombreux au fil de toutes ces années.

Vifs remerciements aussi à tous les partenaires. Particulièrement, l’Administration communale ainsi que le Département Nature et Forêts qui ont toujours favorisé la marche dans la région, veillant à préserver un équilibre judicieux entre tous les activités, dans le

respect des règles de circulation en forêt.

Rendez-vous donc le dimanche 13 janvier 2019 au Centre culturel en compagnie de la Jeune Chambre Internationale Centre Ardenne, avec de nouveaux parcours mais toujours une ambiance des plus conviviales !

L’originalité de La Marche des Flocons :

Le souci de La Galoche Ardennaise a toujours été d’accueillir les marcheurs dans une ambiance bonne enfant. Raison pour laquelle un poste de ravitaillement en forêt (voire plusieurs en fonction des disponibilités des bénévoles), a toujours été maintenu. Des

parcours ponctués d’arrêts conviviaux proposant soupe campagnarde, petite restauration ou autre vin chaud.

Un brin d’histoire :

Créé en 1976, le club " La Galoche Ardennaise " organisait dès l’année suivante 3 marches : la Marche des Grillons, la Marche des Etoiles ainsi que la Marche des Flocons dont la première édition fut le 16 janvier 1977. Le départ était alors fixé à la Maison des

Jeunes de Libramont, au sein de laquelle le club avait été fondé, et les participants repartaient avec une médaille représentant le cheval de trait ardennais, hautement symbolique pour la région. Plus tard, c’est au départ du Centre culturel, dont il est membre,

que le club a traditionnellement donné rendez-vous aux marcheurs tant ADEPS que de la FFBMP, des individuels et des familles.

C’est également avec le club, que fût initiée la 1e Marche fédérale de La Transardennaise en reliant La Roche-en-Ardenne à Saint-Hubert.

La Jeune Chambre Internationale :

Avec plus de 200.000 membres à travers le monde, la Jeune Chambre est la première association internationale permettant aux jeunes de 18 à 40 ans de développer directement par l’action des techniques de gestion et de management. De ce fait, notre association a pour but de mener des projets à caractère économique, culturel et social.

Véritable école de formation permanente, la JCI développe la démarche citoyenne de ses membres, ce qui permet à chacune de ses sections locales d’occuper une place à part entière dans la région où elle évolue.

La section de Centre Ardenne est actuellement composée de 31 membres et 16 candidats membres.

Parmi les projets récents, nous pouvons notamment citer : une campagne de don de sang, une récolte de jouets pour enfants défavorisés, un vide dressing, une course d’obstacles, l’édition d’un plan de la commune de Libramont-Chevigny, une balade ludique et didactique le long de la Lesse, le concours JCI Top Manager qui a permis de mettre à l’honneur de jeunes entrepreneurs, un Noël solidaire 2018 nommé " Noël Ensemble ", …

En pratique :

Point Vert " Adeps "

Départ : Centre culturel de Libramont-Chevigny

Distances : 5-10-15-20 km

Un ravitaillement et accueil convivial comme chaque année, à la même époque.

Info : 0494 60 61 11