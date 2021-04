La Maison zéro déchet : une expo itinérante en province de Luxembourg pour changer le futur

De plus en plus de citoyens sont convaincus qu’il faut réduire les déchets, et tant mieux ! Mais il n’est pas toujours évident de savoir comment faire. C’est pour répondre à cette question qu’Idélux Environnement a développé une exposition mobile qui fera © Idélux Environnement

De plus en plus de citoyens sont convaincus qu’il faut réduire les déchets, et tant mieux ! Mais il n’est pas toujours évident de savoir comment faire. C’est pour répondre à cette question qu’IDELUX Environnement a développé une exposition mobile qui fera le tour des communes.

Réduire, plus qu’une tendance, une nécessité !

Boire l’eau du robinet, composter ses déchets organiques, utiliser des contenants réutilisables, faire ses produits d’entretien maison… La tendance zéro déchet touche aujourd’hui de plus en plus de citoyens. Réalisées pour des raisons économiques ou écologiques, ces pratiques permettent réellement de réduire les déchets et de limiter les impacts sur le pouvoir d’achat et l’environnement.

Les 5 R : refuser, réduire, réutiliser, recycler, rendre à la terre

Pour IDELUX Environnement, la réduction des déchets est un objectif prioritaire. Diverses actions sont menées depuis de nombreuses années en ce sens. Mais la réduction des déchets fait partie d’une démarche globale qui inclut aussi le tri et le recyclage des déchets. Car c’est en réalisant tous ces gestes que les citoyens seront gagnants en préservant réellement l’environnement !

Un stand de sensibilisation coloré et ludique

Par où commencer ? Comment bien trier ? Pour aider les citoyens en recherche d’informations pratiques, les conseillers en environnement ont imaginé et conçu un stand coloré et ludique de sensibilisation à la gestion idéale des déchets. Ce nouveau stand " Objectif zéro déchet " montre comment agir facilement pour réduire nos déchets et préserver la planète et ses ressources tout en faisant des économies. Que l’on soit débutant ou adepte des 5 R, chacun trouvera dans cette expo mobile de quoi nourrir sa démarche. Organisées autour d’une maison zéro déchet, les astuces pratiques sont regroupées en 5 catégories : le ménage, la cuisine, la salle de bain, les enfants et le jardin.

Agenda :

Pour débuter sa tournée, le stand est installé au Palais à ARLON aux côtés de l’expo " Pierre KROLL, des signes qui ne trompent pas ", jusqu'au 30 avril 2021 (www.palaisarlon.be – entrée gratuite). Pour répondre aux attentes des communes et rester proche des citoyens, ce stand fera le tour des 55 communes de la zone IDELUX Environnement durant toute l’année 2021. Pour connaître les prochains rendez-vous : www.idelux.be ou Facebook IDELUX Environnement & Eau.

