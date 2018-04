La Maison du 1002 pattes compte sur vous...

L’ASBL La Maison du 1002 Pattes reçoit en consultation des bébés, des enfants, des adolescents, des adultes et des familles en difficultés relationnelles, émotionnelles, d’apprentissage scolaire, pédopsychiatriques… y compris les situations où un enfant est porteur d’un handicap d’ordre mental ou physique.

Le but est de clarifier les difficultés de l’enfant, du jeune, de l’adulte ou de la famille, tant d’un point de vue médical que paramédical. L’asbl réalise des bilans multidisciplinaires qui permettent d’affiner les diagnostics, de mieux cibler les difficultés, dans le but de dégager des prises en charge plus efficaces dans le temps. Elle propose une approche intégrée originale, unique en province du Luxembourg. Une après-midi par semaine, médecins et paramédicaux se mettent autour de la table, bénévolement, pour discuter des nouvelles demandes et de la prise en charge de tous ces cas de "détresse psychologique".

Par an, ce sont environ 350 enfants ou adultes et leur famille qui sont reçus en consultation par les 11 thérapeutes actuels. Chaque année, environ 30 situations restent en attente d’un premier rendez-vous car les demandes dépassent les capacités de travail.

Pour aider au financement de l'ASBL qui ne reçoit aucun subside officiel, une soirée festive est organisée pour toutes les familles (en difficulté ou non). Cette activité se déroulera le samedi 05 mai à la salle des Coccinelles à Morhet (village de la commune de Vaux-sur-Sûre) à partir de 16h00.

Pendant cette soirée, il y aura un magicien professionnel qui viendra, un repas pour ceux qui veulent, un lâcher de lanternes volantes, une tombola, du grimage, une soirée dansante,...

Pour plus d'information, vous pouvez contacter Gwénaëlle Melchior au 0496/403613...

Ecoutez Pierrick Melchior au téléphone de Jean-Marc Decerf