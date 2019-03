"La Langue Française en Fête" à l'INDA (Arlon)

Comme chaque printemps, "La langue française en fête" nous revient ! Une semaine pour jouer avec les mots, inventer le français et se rappeler que nous en sommes les géniaux créateurs ! Loin des contraintes rigides et des conseils "dites, ne dites pas", cette campagne festive et ludique rappelle que le français, avant d’appartenir aux grammaires, aux dictionnaires et à l’Académie, est bel et bien un outil à notre service. La langue française en fête est traditionnellement organisée à l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie célébrée le 20 mars dans une cinquantaine de pays, notamment en France, en Communauté française de Belgique, en Suisse romande et au Québec.

Chez nous en province de Luxembourg, l'INDA (Institut Notre-Dame d'Arlon) vous propose une soirée littéraire "spectacle pluridisciplinaire" qui aura lieu le mercredi 27 mars de 18h30 à 21h30.

Cette soirée est organisée par les élèves participants avec l'aide de leurs professeurs de français. Ils y présenteront leurs projets ou leurs productions : lectures - questionnaire sur la langue française - saynètes - expositions de photos, d'affiches, de travaux d'écriture - poésie - jeux - vidéos....

Un événement gratuit destiné aux élèves de l'école et leurs familles.

Adresse : Institut Notre-Dame d'Arlon (INDA), Rue Netzer, 21

Ce jeudi matin, Philippe Lorain a passé un coup de fil en direct à Caroline Daniel de l'INDA :