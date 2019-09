La laine dans tous ses états en Gaume ce dimanche 29 septembre

Point d’orgue du projet Interreg DEFI-Laine, la Fête de la Laine se déroulera dans le cadre enchanteur du Parc naturel de Gaume à Rossignol ce dimanche 29 septembre. Ce sera l’occasion de découvrir la laine dans tous ses états et les multiples actions qui ont été menées durant ces 3 années pour créer une filière pérenne de valorisation locale de laines produites en Grande Région…

Depuis plusieurs années, la laine de mouton est majoritairement exportée en Chine et nous rachetons notre matière première sous forme de produits finis. La valeur ajoutée nous échappe donc. Le secteur textile est largement sinistré et délocalisé, mais il existe encore de nombreux artisans et PME aux savoir-faire de haut niveau.

Vendue à bas prix sur les marchés mondiaux, la laine est devenue un coût pour les exploitations ovines. Elle participe ainsi au manque de rentabilité de ce secteur, pourtant si nécessaire à notre alimentation, à la préservation de la biodiversité et à l’entretien des paysages.

Les consommateurs sont demandeurs de produits sains, fabriqués dans les régions qui les entourent pour y créer de l’activité bénéfique à tous.

Durant ces 3 années, DEFI-Laine a innové et ce qui a permis de :

• Donner du travail aux PME locales, susciter des collaborations et innovations ;

• Intégrer dans une même dynamique éleveurs, tondeurs, artisans, entreprises, associations, designers, consommateurs, pouvoirs publics, etc ;

• Proposer aux consommateurs une variété de produits durables en laine locale, artisanaux, de série et industriels.

AU PROGRAMME :

MARCHE DES ARTISANS :

• Marché artisanal des métiers de la laine : literie, plaids, vêtements, accessoires, laines feutrées, laines fleuries, laines teintées, cuir, végétaux…

DES EXPOSITIONS :

• " FEUTRE ROUX D’ARDENNE " créations uniques d’une quarantaine d’artistes.

• " TROPHEES DEFI-LAINE " modèles et créations des écoles de design et stylisme de HELMO Liège et de LORITZ et ENSGSI à Nancy.

• " STAND INTERREG DEFI Laine " Le projet dans toutes ses dimensions : constats, intentions, objectifs, actions,…

• " LES BERGERS DE LA GAUME " : découvrez les différentes races de mouton et rencontrez des éleveurs ovins du territoire.

• " CELABOR " : La qualité des laines vue au microscope.

• " PARC NATUREL DES 2 OURTHES " : le Géotextile en laine et Les collectes de laines à travers les Recyparcs ".

• " TOURIST CENTER CLERVAUX " : Valise pédagogique – découvrir les qualités de la laine.

• " NATAGORA " Laine Fleurie – Kit lampe en feutre, laines cardées, filées,…

DES CONFERENCES, DU THEATRE & DES DEMONSTRATIONS

• DÉMONSTRATIONS DE CHIENS DE BERGERS – 4 chiens Border Collies avec des moutons écossais de race Hebrideans (rares). Venez tester les aptitudes de votre chien. (10h30 – 11h30 – 14h00 – 15h30 - 16h30 – 18h00)

• CONFÉRENCE DE PRESSE : " Le projet DEFI-Laine " actions et projets. (de 11h00 à 12h00).

• Remise du prix " COUP DE COEUR " du concours " Trophée DEFI -Laine " (12h00)

• THÉÂTRE " Un mouton dans mon pull " (14h00 et 16h00)

• PORTEURS DE PROJETS : " J’ai un projet ! " Venez nous en parler ; nous sommes là pour vous guider et vous accompagner. (De 14h30 à 15h30)

• " La laine parmi les Eco-Matériaux " par le Cluster Écoconstruction. (De 16h00 à 17h00)

• TONTE DE MOUTONS : les gestes techniques, le respect de l’animal, le tri des toisons, la qualité des laines (14h30)

DES ANIMATIONS

• SPECTACLE HISTORIQUE " LES COLPORTEURS DE COULEURS "

reconstitution moyenâgeuse des métiers de la laine autrefois :

" Les teinturiers " découvrir la magie des plantes dans les chaudrons et d’où sortira la féerie des couleurs.

" La Fileuse des rues " Dame Garance vous conte l’histoire des fuseaux jusqu’à l’apparition des rouets. Elle vous invite à découvrir les techniques, les textures, les ficelles du métier…

• BALADE EN CALÈCHE " LES VOITURIERS DE LA SEMOIS " Fournisseurs de bonnes heures " avec vidéo projection embarquée.

• " SCEN IMPOSSIP " Art de la rue et animations par une délirante troupe théâtrale.

• " LES N’ARTISTES " : en déambulation, les créations vivantes de 3 artistes stylistes de Gaume " Marianne Graff " – " Elise Claudot " – " Il était 2 fois "

• " LES FILANDIÈRES DE WALLONIE " association active de fileuses et fileurs qui œuvrent à la conservation des gestes techniques et du savoir – faire des métiers de la laine.

• PROJECTION " RAPPORT 2019 – DEFI LAINE " : projection en continu sur écran géant.

• " LA MACHINE À FEUTRER " démo par La Maison des Laines de Redu.