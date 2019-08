La Halle de Han : des nouvelles formations dès ce mois de septembre

Une formation de commis de cuisine (au sein d’une Entreprise de Formation par le Travail), intégrant des cours pratiques et théoriques et des stages en entreprise. Grâce au service traiteur Framboise et Mangetout, les stagiaires travaillent en situation réelle et collent à la réalité du quotidien en restauration. Le service traiteur constitue leur outil de travail jour après jour. Entrées permanentes – séance d’info le 11 septembre