La Grotte de Han à nouveau ouverte dès samedi !

Après le Parc Animalier ouvert depuis le 18 mai, la Grotte de Han ouvre à nouveau ses portes dès ce samedi 13 juin !

Le 18 mai dernier, le Parc Animalier rouvrait ses portes. Depuis lors, l’engouement des visiteurs est au rendez-vous. En effet, tous les ingrédients sont réunis pour vivre une visite relaxante et profiter pleinement de la nature environnante : la mise en place des consignes de sécurité sanitaire, l’encadrement bienveillant du personnel du Domaine et la beauté du site naturel.

À partir de ce samedi 13 juin, il en ira de même pour la Grotte de Han, autre merveille naturelle du Domaine. La visite traditionnelle sera quelque peu adaptée afin de respecter les consignes de biosécurité liées à la crise du Covid-19. L’expérience des visiteurs restera unique avec la découverte d’innombrables trésors géologiques. Le départ de la visite se fera depuis la plaine de Dry Hamptay, à 250 m du centre du village de Han-sur-Lesse. Les visiteurs parcourront les plus belles et plus grandes salles de la Grotte dont les Mystérieuses, la Salle d’Armes et la Salle du Dôme. La visite se poursuivra par un passage à la Salle des Draperies et ses réflexions magiques sur la Lesse pour se terminer en longeant celle-ci jusqu’à la sortie. La visite, d’une durée d’1h15, se fera de manière fluide, en nombre restreint et ce, toujours sous la surveillance d’un guide qui veillera à son bon déroulement. En apothéose, le spectaculaire son et lumière Origin, joué dans la grande Salle d’Armes à 110 mètres sous terre, continuera bien sûr d’enrichir la visite !

Mot d’ordre prioritaire pour la réouverture de la Grotte : la sécurité sanitaire de chacun !



En plus de la modification du circuit touristique de la Grotte, les mesures de sécurité en vigueur pour la visite seront les suivantes :



- Port du masque obligatoire

- Désinfection obligatoire des mains à l’entrée de la Grotte

- Distanciation sociale de 1m50 avec marquages au sol

- Réservation via le site https://tickets.grotte-de-han.be/fr/classic

- Plus d’infos sur notre site Internet : https://grotte-de-han.be/faq