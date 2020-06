La Gaume vue d'une montgolfière avec Adrien Joveneau !

Envie d’un petit tour en Gaume ? Rendez-vous en radio sur Vivacité ce samedi 20 juin 2020 de 16h00 à 18h00, et le lendemain, dimanche 21, en télé sur La Une pour une émission Printemps Grandeur Nature entièrement consacrée au Parc naturel de Gaume.



Sur terre ou dans les airs, vous pourrez observer la Gaume filmée sous toutes ses coutures !

Entre Florenville et Aubange, un parc naturel est en réalité un territoire rural d’un haut intérêt biologique et géographique, soumis à des mesures destinées à en protéger le milieu, en harmonie avec les aspirations de la population, le développement économique et le social. A la différence des réserves naturelles, les activités humaines y sont permises et même encouragées.

En compagnie d’Anne Léger, chargée de mission Ressources naturelles pour le Parc naturel de Gaume mais aussi Responsable du marché fermier de la Halle de Han (Tintigny), Adrien Joveneau nous emmènera à la découverte des trésors naturels de ce territoire du sud de notre verte province.

Au programme, dégustation de truites sauvages à la pisciculture du Fourneau Marchand, visite du Centre d'Art Contemporain du Luxembourg Belge, site exceptionnel qui allie art, nature et histoire. Et enfin, vol en montgolfière en compagnie de Sarina, véritable étoile montante belge à la voix envoûtante.

Adrien Joveneau était ce jeudi l'invité de Philippe Lorain à l'occasion de cette dernière émission de l'année du "Printemps Grandeur Nature" :