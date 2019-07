La fête des Villers, c'est ce weekend à Villers-sur-Semois

La fête des Villers est un événement populaire, ouvert à tous, qui rassemble chaque année tous les Villers de Belgique et d'ailleurs. Et cette année, rendez-vous à Villers-Sur-Semois autour du thème western.

VENDREDI :

19:00 Chili Con Carne*

08:30 Grand Quizz* suivi du concert de Newton Lawrence - Mini-Piano

23:30 Bal années 80 (BAL 5€ / Gratuit - de 12 ans)

CHILI + QUIZZ + BAL - Adultes: 12€ / Enfants : 5



SAMEDI :

14:00 Bar'lade - balade théâtrale autour de Villers et découverte des bières locales (Adultes : 12€ ou 6€ si vous êtes en possession d'une prévente pour la soirée concert. / 12-16 ans : 6€ / Sans alcool: 6€ / -12 ans : gratuit)



20:30 Soirée concerts western avec :

- Cools and the gang

- Redemption Colts

- The Straps

(Adulte: 12€ / 12-16 ans : 6€ / -12ans : gratuit)

(Prévente adulte: 10€ (dispo à la Librairie de Saint-Marie/Semois / elle inclus également une remise de 50% sur la Bar'lade.)



01:30 Wild Wild Party



DIMANCHE :

11:00 Apéro des cousins Villersois animé par l'harmonie d’Etalle

12:30 Barbecue géant* (Adulte: 16€ / Enfant: 8€)

14:00 Jeux Inter-Villers*

17:00 Concert Opus AR Big Band,

19:00 Remise des prix