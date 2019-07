La Fête des Artistes et Artisans célèbre son 30ème anniversaire ce 21 juillet à Torgny

Le rendez-vous estival avec les artisans de chez nous, les saveurs des terroirs, les viticulteurs torgnolais, les animations de rue et musicales est annoncé pour le dimanche 21 juillet 2019 dans les rues du village le plus méridional de Belgique, Torgny, un des Plus beaux villages de Wallonie, surnommé également « La Petite Provence Belge ».

Dans les rues en pente du village s’alignent les échoppes abritant tous ceux et celles dont les doigts manipulent avec agilité les petits objets qu’ils ont créés ou qu’ils fabriquent devant les visiteurs.

 Programme :

Sur la place du village :

Bar et restauration toute la journée – assiette froide du terroir – Frites – Hamburger

Concerts gratuits :

 15h : The Detain , originaire de Verviers, la spécialité de ce groupe est le beatbox

 17h30 : The Free Birds, ce groupe proposera le meilleur de la musique Pop Rock des années 60's et 70's!

 20h : Holy hop circus , groupe gaumais aux influences multiples qui puise principalement sa source d'inspiration dans le Rock N' Roll

Dans les rues du village :

- Près de 110 exposants venus de tous les coins du pays et de la France toute proche. Au programme, de nombreuses démonstrations d’artisanat : de la sculpture de bois, de la vannerie, de la peinture, de la

céramique, des anciens métiers…

- Exposition de tracteurs anciens et machines

- Animations de rues toute la journée :

 Les Tambours du Burundi

 El Bandas Tico

 Macadam’s

 Les bulles de savon géantes

 Infos pratiques

Entrée gratuite - Site ouvert dès 10h

Navette gratuite entre Lamorteau (parking gare)-Torgny de 10h à 19h

Différents parkings dans Torgny (foot, entrée du village…)