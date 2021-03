La Famille Robert d’Etalle chante l’espoir avec "Libres comme autrefois"

Thomas Robert habite Etalle, il est dans le monde de la musique depuis de nombreuses années et il collabore, notamment, avec Florent Brack. L’année dernière, en 2020, il a mis à contribution ses deux enfants Lison et Emile pour la chanson "Tout ira bien", un titre qui parle du coronavirus.

Et la famille Robert vient de remettre le couvert avec un nouveau titre "Libres comme autrefois" qui parle toujours du coronavirus… C’est Lison qui interprète le titre, avec son petit frère, Emile, dans les chœurs. Une chanson qui a été également enregistrée avec la participation des enfants de l’IMP "La Providence" d’Etalle et l’IMP "Mes Petits" d’Habay-la-Neuve : Jérémy, Mattew, Daniel, Enzo, Luca, Raquel, Natacha, Lara, Lorenzo et Margot.



Le texte et la musique sont signés Lison et Thomas Robert.

Rushs Vidéo : www.pexels.com

Montage : Thomas Robert