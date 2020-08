La dernière de Pascal Belpaire, le boss de TV Lux.... sur VivaCité !

La dernière de Pascal Belpaire, le boss de TV Lux (Partie 1) - Luxembourg Matin - 28/08/2020 Avant de convier son équipe à un pot de départ bien particulier (dans le respect des règles de distanciation physique), c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que Philippe Lorain et Philippe Herman ont accueilli en direct et en studio leur confrère de TV Lux. Pascal Belpaire, le Directeur de la télévision locale de la province de Luxembourg quittera en effet les fonctions qu'il exerce depuis 10 ans, le 31 août prochain, c'est-à-dire ce lundi. (Ré)écoutez l'interview, en 2 parties, de Pascal Belpaire. C'était ce vendredi 28 août 2020, en direct à 7h20 et 7h50 dans "Luxembourg Matin" sur Vivacité....