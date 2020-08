La Croix-Rouge recherche toujours du plasma de donneurs guéris de la Covid-19

Et si le plasma provenant de donneurs guéris de la Covid-19 pouvait aider les patients malades ?

Les études menées par l’UZ Leuven et le CHU de Liège continuent, de nouveaux patients sont enrôlés chaque semaine.



Ces études visent à démontrer l’effet potentiellement très positif d’une transfusion de plasma issu de donneur guéris et chargé d’anticorps contre la Covid-19 à des patients encore malades et hospitalisés.



Afin de garantir le bon déroulement de ces études et le traitement des patients qui y participent, la Croix-Rouge lance à un appel à toutes personnes guéries de la Covid-19 pour les inviter à venir donner leur plasma.



Cet appel est d’autant plus important que le nombre d’hospitalisations repart à la hausse et que le besoin en plasma pourrait donc se faire de plus en plus pressant. La Croix-Rouge ne peut pas se permettre de refuser des patients par manque de plasma.



" Si les résultats espérés de ces études confirment l’apport thérapeutique du plasma de donneurs guéris dans le traitement de la Covid-19, cela contribuera de manière importante à la lutte contre cette maladie." confirme le Docteur Ivan de Bouyalsky, administrateur délégué du Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique.

Il est important de préciser que, outre les critères d’acceptation classiques au don de plasma, d’autres sont spécifiques à ces études :



- Les donneurs de plasma concernés doivent être guéris de la Covid-19. Le diagnostic doit avoir été confirmé par un test de laboratoire ou par radiologie.

- Le donneur ne doit plus présenter aucun symptôme ET avoir terminé son traitement éventuel depuis au moins 28 jours.

- Les services de la Croix-Rouge peuvent uniquement accepter dans cette étude :

o les femmes n’ayant eu aucune grossesse (arrivée à terme ou pas),

o les hommes et les femmes n’ayant jamais reçu, par transfusion, de produits sanguins.

En effet, certains anticorps spécifiques qui peuvent être développés durant la grossesse ou lors d’une transfusion risquent de provoquer des réactions transfusionnelles dangereuses pour la santé, déjà précaire, du receveur.

Toute personne correspondant à ces critères et souhaitant participer à l’étude en donnant son plasma peut entrer en contact, soit avec son médecin traitant, soit avec le Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique en :

- se rendant sur le site Internet www.PlasmaCovid19.be

- composant le numéro de téléphone : 081 58 59 88



Les dons de plasma se font dans les centres de prélèvement du Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique, uniquement sur rendez-vous. Toutes les coordonnées des centres se trouvent sur www.DonneurDeSang.be.