La Confrérie des Zigomars de Virton rénove son repère forestier

La réouverture du secteur HoReCa et le retour des beaux jours sont synonymes de travaux pour les membres de la Confrérie Royale des Zigomars (Virton, bois de Rabais). Afin d’entretenir leur repère forestier, au lieu-dit de la Mère-Dieu, ceux-ci s’affairent en secret.

Depuis son inauguration dans les années 50, il a fallu se remonter les manches à de nombreuses reprises pour entretenir ce bâtiment et ces alentours, bien connus des Gaumais. Cette année, c’est au tour de la vénérable piste de danse d’être choyée. Un muret de pierres de taille sera monté de manière à maintenir les terres tout en préservant le caractère des lieux, permettant ainsi aux nouvelles générations de Virtonais de danser, comme jadis leurs aïeux avant eux, lors de la traditionnelle fête du 1er mai.

La façade elle aussi fait peau neuve, comme le toit du bâtiment et les environs, nettoyés et entretenus chaque année par les confrères. Un patrimoine matériel et immatériel gaumais qui se perpétue par les efforts et le soutien de nombreux sympathisants locaux.

Après plusieurs mois de fermeture en raison de la crise sanitaire, le lieu folklorique s’anime de nouveau chaque dimanche dès 10h30, pour le plaisir des dégustateurs amateurs de Zigomar (boisson locale à base de cidre plat, d’aspérule et d’orange), d’Orval, de nature et de calme. Une parfaite occasion pour réaliser ces travaux qui, nul doute possible, marquent le début des préparatifs liés au centenaire de cette organisation culturelle et culinaire.

En effet, celle qui fut fondée initialement dans une sombre cave du Faubourg d’Arival par Hilaire Petit, Georges Behin et bien d’autres, fêtera en 2023 ses 100 ans d’existence !

Encore un peu de patience (et de sueur), les Zigomars nous promettent d’ores et déjà un centenaire mémorable…