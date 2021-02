La Brasserie du Vieux Marbre : une microbrasserie qui cartonne à Marche-en-Famenne

Jonathan Merciny et Bastien Walhin habitent tous les deux la rue du Vieux Marbre à Aye. Depuis mai 2018, les deux amis se sont lancés dans la fabrication de bières et ont créé la brasserie du Vieux Marbre. Et depuis lors, cette brasserie s’est bien développée.

Depuis fin 2019, les deux amis occupent enfin leurs locaux situés au centre de Aye sur la place du Baty, à côté de Marche-en-Famenne.

Ils y brassent actuellement la Godis et la Marchoise qui sont déclinées en 2 gammes pour un total de 6 bières. La gamme Marchoise se compose de la rosée, la blonde et la triple. La gamme Godis, quant à elle, se compose de la pils, la royale et la brune.

Vous pouvez réserver vos bières en ligne avant de les retirer en magasin ou même de vous les faire livrer dans les environs de Marche. Rendez-vous sur le site de la Brasserie du Vieux Marbre pour commander. La brasserie est ouverte tous les samedis de 10h00 à 12h00.